Mellemøsten er en stor udfordring

THISTED: Fra Hatay i det sydvestlige Tyrkiet kom Else Kirk hjem til Thy for at holde jul med sin mor og øvrige familie.

Dér har hun siden 1. juli været stationeret af den irske hjælpeorganisation GOAL som landechef for Syrien, og nu er hun netop udnævnt til regionalchef for hele Mellemøsten.

Else Kirk er født i Thy 1973 som datter af Birthe Kirk, nu Thisted, og afdøde Wolle Kirk. Da hun var et par måneder, udvandrede familien fra Hanstholm, hvor den havde haft en gård, til Rhodesia, der 1980 blev til Zimbabwe, hvor en farm var købt. Siden kom endnu en til, og de to farme drives i dag af Else Kirks to brødre Mads og Ajs, mens søsteren Anne bor i Thisted og en anden søster, Rilla, i Kampala i Uganda.

Selv har Else Kirk boet i Danmark i ni år. Med en studentereksamen fra Zimbabwe kom hun 1992 til Aarhus, hvor hun læste til cand. merc. på handelshøjskolen frem til 1998, hvorefter hun i fem år arbejdede i Afrika for først Mellemfolkeligt Samvirke (MS) og siden Danida. I dag har hun både zimbabwisk og dansk statsborgerskab:

- Jeg har altid følt mig nært knyttet til Danmark og til min familie her. På farmen i Zimbabwe var vi ofte sammen med danskere, som enten boede i landet eller kom på besøg, husker hun, og en af grundene til, at hun valgte at studere i Danmark frem for i f.eks. Storbritannien som søsteren Rilla, var da også, at hun i Danmark havde søsteren Anne og farbroren Tom og hans familie på Thousgård i Brund.

Mens hun arbejdede for de to danske organisationer tog Else Kirk endvidere som fjernstudium en mastergrad fra University of South Africa i Pretoria i udviklings- og ligestillingsstudier.

For 10 år siden arbejdede hun i Sydsudan for den franske organisation Action contre la faim (ACF), da hun fik tilbudt job i samme område for GOAL, som er en irsk humanitær udviklings- og nødhjælpsorganisation, der først og fremmest finansieres af midler fra EU og regeringerne i USA, Storbritannien og Tyskland samt i mindre grad af FN. Efter i alt tre år i Sydsudan kom hun fire år til Nordsudan, hvorefter hun fik ansvaret for indsatsen mod ebola-epidemien i Sierra Leone, hvor også beredskabsfolk fra Thisted var sat ind. For sin indsats mod epidemien modtog hun for to år siden en medalje af landets præsident Ernest Bai Koroma.

- Det var en stor udfordring at komme fra Afrika til Mellemøsten, fortæller Else Kirk og fortsætter:

- I Afrika var der som regel kun ét stort land at forholde sig til, hvad enten det nu var Storbritannien, Frankrig, USA eller Kina, men i Mellemøsten er de alle repræsenteret, og så er der så mange forskellige lokale og regionale aktører.

Et centralt historisk dokument her er Sykes-Picot-aftalen. Det er en hemmelig aftale, indgået i 1916 mellem Frankrig, Storbritannien og Rusland, om, hvorledes det Osmanniske Rige skulle opdeles efter Første Verdenskrig. Aftalen fik navn efter Sir Mark Sykes, en britisk underretningsofficer, og den franske diplomat Francois Georges-Picot.

- Derfor er det også vigtigt for mig at arbejde i et land i flere år, for det tager sig at sætte sig ind i de lokale og regionale forhold, siger hun, der som leder ikke arbejder i frontlinjen, og som derfor - bortset fra Sydsudan - ikke har oplevet, at det egentlig var farligt for hende som person at arbejde i disse verdens brændpunkter. Derimod har hun så haft ansvaret for en stab af medarbejderes sikkerhed:

- I Hatay kan vi faktisk ind imellem se, at der falder bomber i Idleb, så dér er jeg tættere på, om end jeg ikke selv overskrider grænsen til Syrien, siger hun.

Indsatsen fra hendes syriske kontor, der har 70 ansatte i Tyrkiet og 325 i Syrien, er primært endnu en nødhjælpsindsats i det nordvestlige Syrien - Idleb, det vestlige Aleppo og det nordlige Hama, men på lidt længere sigt kommer der en genopbygningsindsats. Dertil har hun ansvaret for nogle projekter i Irak, og snart kommer Tyrkiet og på længere sigt måske Yemen til.

Som eksempler på nødhjælpen fortæller hun, at i Syrien sørger GOAL for at levere mel og gær til 50 bagerier, således at 600.000 mennesker i området kan købe billigt brød, ligesom man opretholder driften af 49 vandværker, hvorved over 500.000 mennesker har adgang til frisk og rent vand. I alt bor der for tiden 2,5 mio. mennesker i området. Dertil uddeler GOAL madkasser eller madkuponer til ca. 260.000 mennesker:

- Derudover kommer der hele tiden ny flygtninge til vores område i det nordlige Syrien, presset ud af Syrien af regeringshæren, og dem forsyner vi i første omgang med kontanter og madkasser, siger hun og fortsætter:

- Tyrkiet bærer en stor del af byrden med flygtninge fra Syrien. Officielt har Tyrkiet ca. 3 mio. flygtninge fra Syrien, men der er flere, og nogle siger, at der er op til 2 mio., der ikke er registreret. De bor ikke kun i det sydvestlige Tyrkiet, men hele vejen op langs vestkysten og i Istanbul.

Indsatsen klarer Tyrkiet med tilskud fra hovedsageligt EU.

GOAL arbejder også i Tyrkiet med de syriske flygtninge.

Samtidig belaver GOAL sig på en indsats i forbindelse med Astana-processen, altså fredsforhandlingerne i Kasakhstans hovedstad mellem Rusland, Iran og Tyrkiet og så de syriske aktører:

- Tyrkiet får ansvaret for i første omgang de-eskalering og dermed også genopbygningen i en stor del af det nordvestlige Syrien, når man er nået til enighed om, hvad der skal ske med de kurdiske områder, siger Else Kirk.

I det nordlige Irak har Else Kirk ansvaret for GOAL’s særlige indsats over for familier, der har en kvinde eller sågar et barn som familie­overhoved med at forbedre deres økonomiske sikkerhed.

Lige nu forberedes en særlig indsats over for dom-folket, der er nomader, som bevæger sig rundt i området af Jordan, Syrien, Libanon og Tyrkiet. Dom-folket blev tidligere set som en undergruppe af Roma-folket, men nyere sprogstudier udelukker dette og ser dom-folket som en egen stamme, der ligesom romaerne er udvandret fra Indien.

Indsatsen skal ske i Tyrkiet:

- De jages ofte væk, og får de arbejde, er det som regel til meget lavere lønninger end de lokale, og endelig har de nærmest ingen adgang til sundhedsydelser eller uddannelse, så det er på disse områder, vi forbereder et program, fortæller Else Kirk.

Hun og GOAL forbereder også et særligt børnebeskyttelsesprogram i Syrien, som især handler om, at på grund af krige og kriser er der rigtig mange mennesker, der mangler de nødvendige identifikationspapirer, hvorfor de kan blive presset ud i både børnearbejde og til at blive såkaldt barnebrude.

Undervejs blev det ikke til, at Else Kirk fik etableret sig med egen familie:

- Men jeg har et nært forhold til mine søskendes børn og nu også deres børnebørn, siger hun.