Mens containere er i restordre: Nu får denne gamle traver et overraskende comeback

THY:Hvad skal jeg gøre af mit affald?

Sådan spørger en frustreret borger i en mail til redaktionen på Nordjyske.

Lars Jensen er en af flere borgere i Thisted Kommune, der i forbindelse med kommunens nye affaldssorteringsordning har valgt at bestille de ekstra store 370l-affaldscontainere, der på indeværende tidspunkt er i restordre, og derfor endnu ikke er blevet leveret til alle.

Dette til trods for, at Thisted Kommunes nye affaldssystem trådte i kraft 1. november. I sin mail skriver Lars Jensen, at Thisted Kommune indtil de nye affaldscontainere bliver leveret, har opfordret ham til at benytte almindelige sorte affaldssække i stedet - affaldssække han vel og mærke selv skal bruge tid og penge på at anskaffe sig.

I sin mail påpeger Lars Jensen flere udfordringer og irritationsmomenter ved den løsning. Han påpeger, at han skal betale ekstra for affaldsposer samtidigt med, at han betaler for en service og ydelse over skatten, han ikke mener, at kommunen leverer. Han frygter, at affaldet til sidst bare vil hobe sig op.

Knokler på at løse problemet

Flemming Christensen, der er sektionsleder for Affald og Ejendomme i Thisted Kommune, understreger, at kommunen arbejder på højtryk for at løse problemet med de manglende affaldscontainere. Han beklager de gener, udrulningen af det nye affaldssystem har medført og beder om forståelse blandt de borgere, der er ramt.

- Bestillingen af de nye affaldscontainere er sket i rigtig god tid, og vi havde derfor også forventet at have dem klar til 1. november. Kommunens ansatte har knoklet frem mod den første for at få alt klar, og vi forventer også snart at have løst problemet, fortæller Flemming Christensen.

Flemming Christensen fortæller videre, at kommunen grundet startvanskelighederne vil være fleksible i forhold til afhentning af affald i de gamle skraldespande for de borgere, der ligesom Lars Jensen endnu ikke har modtaget deres nye affaldscontainere. Han understreger yderligere, at Thisted Kommune ikke forventer, at borgerne nødvendigvis anskaffer sig de helt rigtige affaldssække hertil. Borgerne er således velkommen til at benytte de helt almindelige, og noget billigere, sorte affaldssække:

- Vi havde hos kommunen ikke kalkuleret med fortsat at skulle bruge de miljørigtige affaldssække efter 1. november, så dem har vi ikke flere af. Kommunens renovationsmedarbejdere har derfor fået besked på også at afhente affald pakket i almindelige sorte affaldssække, indtil problemet er løst. Det gælder også, hvis de enkelte hjem har været nødsaget til at dele affaldet op i flere affaldssække.