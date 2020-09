Mens ejeren gik tur på campingpladsen - gik hans Kia Picanto op i flammer

THISTED:En beboer på en campingplads i Thisted var gået en tur ned til den anden ende af campingpladsen, men da han kom tilbage, så han til sin skræk, at hans bil stod i flammer.

En Kia Picanto, som desværre ikke stod til at redde.

Det fortæller indsatsleder Henrik Gade Jespersen fra Nordjyllands Beredskab.

- Det er en bilbrand i det fri, som vi får slukket cirka ti minutter efter, vi er fremme. Men bilen var ikke til at redde, den er total udbrændt, siger han til NORDJYSKE.

Der er glasskår spredt over et stort areal rundt om bilen, men det skyldtes ifølge indsatslederen ikke nødvendigvis, at bilen er eksploderet.

- Jeg har fundet en udløst airbag, som også kan have forårsaget, at glasskårene er blevet spredt, siger Henrik Gade Jespersen.

Brandårsagen er ukendt.