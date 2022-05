Mens toget er en bus: Rabat til pendlere på Thybanen

THY:- Det er en lang periode, passagererne på Thybanen skal undvære toget. Derfor har vi valgt at kompensere pendlerne.

Det siger Therese Christensen, kommerciel chef i togselskabet Arriva, ifølge en pressemeddelelse i anledning af, at togene mellem Thisted og Struer erstattes af busser fra 1. maj og indtil 26. september.

Baggrunden for den næsten fem måneder lange periode uden tog er, at sveller og skinner på Oddesundbroen skal udskiftes. Selv om broen kun udgør en meget lille del af Thybanen, har Arriva valgt at indsætte busser på hele strækningen. Det betyder, at rejsetiden mellem Thisted og Struer bliver forlænget med cirka 20 minutter.

Som kompensation får pendlerne i den periode 25 procent rabat på de forskellige typer pendler- eller ungdomskort. Det gælder, hvis man har et kort med en gyldighed på minimum 60 dage.