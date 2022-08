Mere metal til Klitmøllers "Polarbear"

HVIDE SANDE: Medaljerne fortsætter med at regne ned over Surfklubben Nasa fra Klitmøller ved de igangværende europamesterskaber i stand up paddle, SUP, i Hvide Sande.

Onsdag sikrede lyslokkende Christian "Polarbear" Andersen sig sin anden bronzemedaljerne ved mesterskaberne. Tirsdag vandt han bronze i sprint og onsdag blev han igen nummer tre i finalen - denne gang i Longdistance Race for seniorer.

Med de to medaljer fra "Polarbear" er Danmark oppe på i alt fem medaljer ved EM, og de er alle sammen vundet af atleter fra klubben i Klitmøller. Tidligere ved mesterskaberne har Noa Stender og Caroline Küntzel vundet guldmedaljer, mens Katrine Bergmann har hentet en bronzemedalje.

EM i SUP arrangeres af SURF & SUP Danmark i samarbejde med Sport Event Danmark, Ringkøbing-Skjern Kommune og vandsportsfestivalen WATERZ.

Europamesterskaberne fortsætter fredag med SUP Technical Race.