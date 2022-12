Mere på vej: Hanstholm Havn satser på containertrafik

HANSTHOLM:Selv om Hanstholm Havn fra januar næste år igen har fast ruteforbindelse til Norge, tyder alt på, at havnen kan lande endnu en godsrute.

- Vi arbejder målrettet på at etablere en containerrute, og håber på, at få en aftale på plads. Sker det, kan ruten åbne i løbet af første halvår 2023 - og måske allerede til januar eller februar, siger konstitueret havnedirektør Søren Zohnesen, Hanstholm Havn.

Så længe der stadig forhandles, er havnen sparsom med oplysninger om, hvordan en kommende rute med containergods skal etableres. Der kan blive tale om en rute, der sejler i europæisk fart fra "dør til dør" - eller feedertrafik, hvor Hanstholm bliver opsamlingssted for containergods, der sejles til en større europæisk havn med henblik på at blive omlastet til oversøisk transport.

Arbejdet med at få etableret containerruten sker sideløbende med Hanstholm Havns bestræbelser for at få etableret rutesejlads til Norge.

Her har havnen indgået en aftale med det norske rederi Egil Ulvan Rederi AS i Trondheim. Aftalen sikrer ugentlige afgange fra Hanstholm til Stavanger og den nordlige del af Vestnorge. Grundlaget for ruten er transport af dansk produceret fiskefoder til norske havdambrug.

- Selv om fiskefoder er grundlast for ruten, er der plads til yderligere gods på de fragtskibe, der skal sejle på ruten, forklarer Søren Zohnesen. Rederiet Egil Ulvan Rederi AS vil på skift anløbe Hanstholm medfragtskibene "Oddrun Wit" og "With Frohavet".

- Her er tale om side-port skibe, som er meget fleksible. De kan sejle med både fryse- og kølegods, med gods på paller og i mere begrænset omfang med alle former for stykgods. Desuden har de plads til at medtage et begrænset antal containere som dækslast, siger Søren Zohnesen.

Han vurderer, at transport af frossen fisk fra Norge til Danmark er et umiddelbart udviklingspotentiale for den nye godsrute.

- Grundlaget for ruten skal udvikles med en bred palet af gods som både skal udskibes fra Hanstholm til Norge eller omvent, fra Norge til Hanstholm. Havnen vil via samarbejdspartnere i vores netværk arbejde for at tiltrække yderligere gods til ruten, siger Søren Zohnesen.