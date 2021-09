Mere plads til leg i ny børnehave i Thy

SENNELS:Det kan komme til at knibe med pladsen på børnehavens nuværende grund. Derfor vil Thisted Kommune købe et stykke jord op til børnehaven i Sennels, hvor der skal bygges en ny, integreret daginstitution.

Grundkøbet - som i øvrigt endnu ikke af forhandlet på plads med den nuværende ejer - vil betyde plads til fremtidige udvidelser, og samtidig mulighed for at nybyggeriet kan gennemføres, uden at børnehavens nuværende bygninger skal rives ned først, oplyser børne- og familiedirektør Lars Sloth.

Sennels Børnehave er i dag fordelt på to huse bag Sennels Skole (forrest i misdten). I baggrunden det område, hvor kommunen vil købe én hektar jord i forbindelse med børnehavebyggeriet. ?Foto: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering

Der er tale om et grundstykke på cirka én hektar. De kommende børnehavebørn i Sennels skal dog ikke forvente at kunne boltre sig på hele dette areal. På den anden side har kommunen heller ikke andre planer for området, der i lokalplanen allerede er udlagt til blandt andet institutionsformål.

Men der skal nok blive til en god stor legeplads, lover Peter Larsen (V), formand for kommunens børne- og familieudvalg.

- Det bliver en super lækker børnehave. Og skulle børnetallet i Sennels udvikle sig endnu mere positivt, vil der være mulighed for at bygge til, siger han.

Sennels Børnehave Den nye, integrerede institution i Sennels vil blive på 825 kvm., med mulighed for ekstra 25 kvm. Dermed bliver der plads til 60-77 børnehavebørn og 15-22 i vuggestuen. Byggeriet ventes i alt at koste 21,5 mio. kr. VIS MERE

Arkitektkonkurrence

Der skal sidst på året gennemføres en arkitektkonkurrence for byggeriet efter forudgående prækvalifikation.

Ifølge tidsplanen skal byggeriet herefter projekteres i første halvdel af 2022 og gå i gang til august. Børnehaven vil så kunne stå færdig sidst på året i 2023.

Både børnehavebyggeriet og det mulige grundkøb har kommunalbestyrelsen på dagsordenen tirsdag aften.