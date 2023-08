Mere sti til cyklisterne: Sikker forbindelse langs trafikeret vej

En ny cykelsti, som fuldt udbygget vil forløbe mellem Thisted og Vorupør skal skabe bedre forhold for cyklisterne. Første fase af stien, strækningen mellem Thisted og Sjørring, er ved at blive realiseret, nu kommer etape to - 4,5 kilometer cykelsti mellem Sjørring og Hundborg. Arkivfoto: Martin Damgård