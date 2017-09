Mestre i at finde vej

THY: Suveræn sejr til Børge Holm, Thisted, og Jørn Mørup, Struer, i DM finalen betød DM guld med maksimum point. Danmarks Mesterskabet i bilorientering afvikles over seks afdelinger i løbet af året. Årets sjette og dermed sidste afdeling blev lørdag aften afviklet ved Præstø i det sydsjællandske med Sydsjællands Automobil Klub som arrangør.

For de regerende mestre, Børge Holm og Jørn Mørup var det inden den sidste afdeling blevet til tre førstepladser og to tredjepladser. Dermed havde holdet inden sidste afdeling er så stort forspring, at ingen af konkurrenterne kunne indhente dem. Alligevel var målsætningen klar til finalen. En sejr ville nemlig betyde, at DM-guldet ville blive sikret med max. point, da mesterskabet afgøres ved at regne de fire bedste resultater af de seks afdelinger som tællende.

Børge Holm og Jørn Mørup startede sidst af alle mandskaber og indhentede ret hurtigt flere af konkurrenterne.

- Vi har traditionelt haft det bedst med jyske løb hvor terrænet ofte også er mere udfordrende end på Sjælland, men i år har vi ramt plet i alle de fire løb på Sjælland, skriver Jørn Mørup i en pressemeddelelse.

Struer & Omegns Motor Sport havde chancen for yderligere DM medaljer. For Morten Jäger og Bent Mikkelsen var kravet dog en sejr i sidste afdeling, hvis holdet skulle vinde DM sølv. Nu blev det i stedet til en tredjeplads efter et løb hvor flere sjuskefejl betød 9 fejlkørsler og dermed 225 strafpoint oven i tidsforbruget. Holdet måtte derfor nøjes med en placering lige nedenfor medaljeskamlen på en samlet fjerdeplads.

Med DM medaljerne fordelt mangler der kun at blive uddelt to sæt medaljer indenfor bilorienteringssporten. Det Jysk/Fynske Mesterskab afgøres først i oktober mens det internationale mesterskab: Nordeuropæisk Mesterskab i bilorientering afgøres i Sverige i den kommende weekend.

De sidste to afdelinger om Nordeuropæisk Mesterskab afvikles ved Kolsva cirka 100 km vest for Stockholm og for Børge Holm og Jørn Mørup såvel som Morten Jäger og Bent Mikkelsen kræves der nærmest to første pladser i de to løb, hvis medaljerne skal sikres.

