Mette og Stinne fletter og leger på Kirsten Kjærs Museum

LANGVAD: Mette Elimar Jensen, kunstner fra Bjergby på Mors, flettede for halvandet år siden en kæmpestor kurv, da hun sammen med andre kunstnere var på et ophold på den gamle papfabrik Bruunshåb ved Viborg.

Kurven kom til at ligge ude i hendes have og blev udsat for tidens tand. Men nu er den kommet inden for i varmen. Og kurven blev det første af en hel del flettede værker i en udstilling, som Mette Elimar Jensen og kollegaen Stinne Møller-Hansen fra Nykøbing på lørdag viser på Kirsten Kjærs Museum.

De to mødtes nemlig en dag hjemme hos Mette, lige efter hun og hendes mand havde høstet sivene omkring deres sø.

Mette Elimar Jensen mellem nogle af de værker, som hun og Stinne Møller-Hansen har lavet til udstillingen på Kirsten Kjærs Museum. Foto: Bo Lehm

- De lå til tørre og så så flotte ud. Og så gav vi os til at flette, fortæller Stinne Møller-Hansen.

Dette fletværk inspirerede til et "kunstlaboratorium", som Mette, Stinne og fire andre kvindelige kunstnere i februar i år etablerede i Morsø Kunstforenings bygning i Nykøbing. Det var en proces og en udstilling, som ifølge Stinne Møller-Hansen begejstrede både kunstnerne selv og publikum.

Siden har Mette og Stinne hver for sig og sammen flettet videre. Helt bogstaveligt og i overført betydning, for udstillingens titel, "Fletværk", refererer også til, at kunst for dem ikke skal være nogle ophøjede soloprojekter, men noget som bliver til i et legende fællesskab.

Stinne Møller-Hansen forvandler papkasser til kunst. Foto: Bo Lehm

Stinne Møller-Hansen leger også med at forvandle gamle papkasser og andre stykker emballage til et kunstværk på væggen i det ene af udstillingsrummene. Desuden udstiller begge kunstnere tegninger, grafik og malerier - både i og uden glas og ramme.

"Fletværk" er en af to sensommerudstillinger med samarbejdende kunstnere, som åbner på Kirsten Kjærs Museum lørdag. Den anden hedder "Alt det som på én gang er muligt og umuligt" og er med Christian Elovara, Andreas Monty og Iben Lindebjerg.