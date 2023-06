Michelinstjerner til Nordjylland: Sådan er maden i Agger og Lønstrup

AGGER/LØNSTRUP:Endelig. Efter den ene skuffelse efter den anden kom Region Nordjylland i aftes ind i det fineste gastronomiske selskab, da Michelinguiden for første gang nogensinde sendte stjerner til Nordjylland.

Villa Vest i Lønstrup og Tri i Agger fik begge en stjerne ved uddelingen i finske Turku, og i den anledning giver vi dig her mulighed for at smage på, hvad det egentlig er for noget mad, du kan forvente dig på de to nyslåede stjernerestauranter. Herunder er der nemlig links til Nordjyskes seneste anmeldelser af de to topsteder. I den historiske anledning er de låst op for gratis læsning: