Miljøkrigerens søn: Det er fuldstændigt uvirkeligt

THYBORØN:I Thyborøn er indbyggerne vant til forhøjet vandstand, når det blæser hårdt fra vest.

Søndag kom der mildere vinde fra øst, da regeringen og dens støttepartier fremlagde deres finanslovsaftale for 2021. Også det medførte høj vandstand i Thyborøn.

I øjenkrogen hos Bjarne Hansen.

Søn af en af landets første miljøaktivister, Aage Hansen. På de kanter bedre kendt som Rav-Aage.

Rav-Aage kæmpede i årtier for at få ryddet op efter kemifabrikkens Cheminovas massive giftforurening ved bl.a. høfte 42 på Harboøre Tange, og da han døde i 2008, fortsatte sønnen arbejdet.

Søndag bar næsten 40 års miljøkamp frugt.

Af finanslovsaftalen for 2021 fremgår, at der frem mod 2025 bliver afsat 630 millioner kroner til at indlede arbejdet med at få ryddet op efter 10 såkaldte generationsforureninger - blandt dem tre på Harboøre Tange: Giftdepotet ved Høfte 42, Cheminovas gamle fabriksgrund og den nye fabriksgrund på halvøen Rønland samme sted.

Danmarks 10 generationsforureninger Kemikaliedepotet på Høfde 42, Harboøre Tange Cheminovas gamle fabriksgrund, Harboøre Tange Rønland – den nuværende fabriksgrund, Harboøre Tange Kærgård Klitplantage Grindsted-forureningerne Collstropgrunden Lundtoftevej 150 - 160 Naverland 26A-B Skuldelev Himmark Strand VIS MERE

- Jeg svæver på en lyserød sky - det kan jeg ikke løbe bort fra, siger Bjarne Hansen til NORDJYSKE og sender en tanke til sin far.

Aage Hansen - også kendt som Rav-Aage - kæmpde frem til sin død i 2008 for at få ryddet op efter Cheminovas forurening i Thyborøn og på Harboøre Tange. Miljøkrigerens kamp gjorde ham bl.a. til Ridder af Dannebrog i 1995. Privatfoto

- Han fik jo stoppet deponeringen. Og så synes jeg jo, det er helt fantastisk, hvis vi kan få lov til at flytte det, lyder det på bredt vestjysk fra Bjarne Hansen, som flere gange har ledsaget landspolitikere under besøg på Harboøre Tange, der gemmer på to af de såkaldte generationsforureninger.

Hvor meget gift, der gemmer sig i sandet på Harboøre Tange, ved ingen præcist. Men det er dokumenteret, at Cheminova i årene 1961-1983 deponerede i alt 70.000 tons giftigt svovlaffald på halvøen Rønland på Harboøre Tange.

Høfte 42 på Harboøre Tange. Arkivfoto: Peter Mørk

Bjarne Hansen tør ikke sætte tal på - men nævner, at der kan gemme sig mellem 110 ton og 269 ton ren gift alene ved Høfte 42. Ifølge Bjarne Hansen anslår Danske Regioner 110 ton ren gift, mens Niras, en af Skandinaviens førende, rådgivende ingeniørvirksomheder, anslår, at der kan gemme sig helt op til 260 ton ren gift i sandet.

Ved præsentationen af finansloven var det SF-formand Pia Olsen Dyhr, der fremlagde specifikt aftalen om de mange millioner til at rydde op efter bl.a. Cheminovas forurening. Hun har selv besøgt Høfte 42 sammen med Bjarne Hansen.

Søndag takkede han ikke mindst SF for arbejdet med at holde kampen for oprydningen af generationsforureningerne højt på Christiansborgs dagsorden.

Pia Olsen Dyhr (SF) besøgte i marts 2016 Høfte 42 og blev ved den lejlighed vist rundt af Bjarne Hansen. Arkivfoto: Peter Mørk

- Det er helt fantastisk, hvad især SF har gjort i Folketinget for at få det igennem, roser Bjarne Hansen.

Af finanslovsteksten fremgår det, at arbejdet med at rydde op sættes i gang i 2021 og forventes afsluttet i 2033.

Der afsættes 50 mio. kr. i 2021, 100 mio. kr. i 2022, 155 mio. kr. i 2023, 150 mio. kr. i 2024

og 175 mio. kr. i 2025. I alt 630 mio. kr.

- Fra 2025 kommer der til at køre fuld drøn på det hele, og i 2033 skal de være færdige, noterer Bjarne Hansen - og tænker tilbage på familiens næsten 40 år lange kamp for at få ryddet op.

- Det har fyldt meget - særligt de seneste 10 år. Indtil da var det jo min far, der kørte det - og der var jeg tilskuer til det, der foregik, konstaterer Bjarne Hansen.

Nu ser det altså ud til, at anstrengelserne bærer frugt.

- Det er fuldstændigt uvirkeligt. Jeg kan næsten ikke forholde mig til det, men det kommer nok i løbet af et døgn - eller to.

Siden 1953 har Cheminovas hovedsæde ligget på Harboøre Tange. Arkivfoto: Peter Mørk

Det er forventningen blandt partierne bag aftalen, at de mange millioner til oprydningerne vil bidrage til lokal aktivitet og beskæftigelse.

- Jeg tror, fiskerne og turisterne er glade for det her. Det tror jeg da, de fleste er. Jeg er i hvert fald, fastslår Bjarne Hansen.

Danske Regioner deler Bjarne Hansens glæde.

- Nu kan vi endelig komme i gang med generationsforureninger, der ligger som livløse områder flere steder i landet. Det ER historisk, - nu bliver vi generationen, der ryddede op, skriver Danske Regioner på Twitter.