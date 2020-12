Miljøsvineri midt i skoven

TVORUP:Det er tilsyneladende ikke alle, der tager en tur i Tvorup Klitplantage i Thy for at nyde naturen. I tidsrummet mellem 1. december og 8. december har ukendte gerningsmænd antændt en bunke elkabler for at udvinde kobberet. Det har efterladt et brandområde på ti kvadratmeter ved Hjortevej inde i skoven - ikke langt fra Tvorupvej.

- Det er noget værre miljøsvineri, siger politikommissær Jørgen Jensen fra lokalpolitiet.