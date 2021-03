Milliondonation gør det muligt: Nu rykker statsmuseum til Thy

DOVERODDE:Det er sikkert og vist; Statens Museum for Kunst rykker til Thy.

Det er en realitet, efter at A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal med en donation på 37,5 millioner kroner sørger for, at en visionær ombygning af Doverodde Købmandsgård i Thy til SMK nu realiseres.

Det oplyser Statens Museum for Kunst i en pressemeddelelse.

Med millionstøtten får nationalgalleriet mulighed for at være permanent til stede uden for København. Det har museet sammen med Thisted Kommune arbejdet på i flere år.

Ane Mærsk Mc-Kinney Uggla, formand for A.P. Møller Fonden, siger i forbindelse med beslutningen om at støtte projektet med de mange millioner:- Det har stor betydning, at mennesker i hele Danmark kan opleve noget af det ypperligste, som kunsten har at byde på. Derfor er det en glæde, at A.P. Møller Fonden kan støtte en visionær og gennemgribende ombygning af de særlige udstillingsrammer i Doverodde Købmandsgård i Thy. Med donationen bliver det muligt for Statens Museum for Kunst også i Thy at vise udstillinger af samme høje internationale standard, som på museet i København.

Mikkel Bogh, direktør for SMK, er taknemmelig for den gavmilde donation.- SMK er landets nationalgalleri, og samlingen af kunstværker fra 1300-tallet og frem til i dag tilhører hele befolkningen i Danmark. Med permanente, unikke rammer i det naturskønne Doverodde kan SMK realisere målet om at møde nye brugere ved at præsentere en større del af sin samling i en anden del af landet og i helt andre omgivelser, end dem storbyen byder på. Vi ser frem til over de næste mange år at udvikle SMK Thy i dialog med Thisted Kommune, gode kolleger fra museer i området og ikke mindst med den engagerede lokalbefolkning, siger han i pressemeddelelsen.

Ulla Vestergaard, borgmester i Thisted Kommune (S), er også begejstret for udsigten til, at et nationalmuseum nu får en permanent filial i Thy.

- Med de nye udstillingsrammer ved købmandsgården får vi de helt rette permanente rammer til SMK Thy, som på fineste vis spiller sammen med kommunens ønske om at skabe det gode liv i Thy i balance med naturen, siger Thisteds borgmester.