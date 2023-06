Millioner fra Brexitpulje skal hjælpe folk over skrænten

HANSTHOLM:En trappe til flere millioner kroner op ad en skrænt i udkanten af Hanstholm. Det projekt bliver nu virkelighed, og det giver rigtig god mening, understreger Kim Jørgensen, formand for Hanstholm Idrætsforening, som har stået som ansøger på projektet Surftrappen.

Han fremhæver, at trappen skal skabe en forbindelse mellem surfspottet Middles for enden af Nordre Strandvej og det rekreative område Hawskoven oven for skrænten, og dermed bindes også flere stisystemer i byen sammen.

Samtidig indebærer projektet, at parkeringsforholdene ved stranden reguleres, idet der skal lægges store sten ud i kanten af klitten, så bilerne ikke parkerer der, samtidig med at der anlægges tre gangstier af træ ned til stranden, alt sammen for at undgå at slide unødigt på klitterne.

Allerede i december fik foreningen besked om, at projektet havde fået betinget tilsagn om et tilskud på knap 4,1 millioner kroner fra en pulje, der skal skabe udvikling i landdistrikter, der er ramt af Brexit. Men der fulgte en lang række betingelser med, så Kim Jørgensen turde ikke juble endnu.

Først og fremmest skulle finansieringen på plads, for det store tilskudsbeløb vil først komme til udbetaling, længe efter at trappen står færdig. Men det er lykkedes med hjælp fra Thisted Kommune, der stiller en kommunegaranti over for Sparekassen Thy, der står for mellemfinansieringen.

Tidsplanen er også presset. Oprindeligt var kravet, at hele projektet skulle stå færdigt ved udgangen af september i år. Kim Jørgensen oplyser, at det er lykkedes at udskyde fristen til udgangen af november.

Endelig var projektet betinget af, at det kunne lykkes at få en række tilladelser og dispensationer. Den del har projektlederen Rasmus Johnsen stået for at ansøge om, og det er nu alt sammen på plads. Rasmus Johnsen oplyser, at Kystdirektoratet har givet dispensation fra strandbeskyttelseslinjen, og Thisted Kommune har givet dispensation fra paragraf 3 natur samt landzonetilladelse og byggetilladelse.

- Så nu er vi klar til at sætte i gang, fastslår Kim Jørgensen, der også takker Naturstyrelsen for godt samarbejde.

Firmaet Rambøll skal stå for forundersøgelser og for at udarbejde udbudsmateriale. Trappen skal monteres på et stålfundament i klitten, så selve trinene ikke ødelægger vegetationen.

Kim Jørgensen forventer, at opgaven kan sendes i udbud lige efter sommer. Han forventer i øvrigt ikke, at projektet kommer til at koste hele det bevilgede beløb, hvoraf udgiften til selve trappen kun er en del af budgettet. Projektering, projektledelse og tilknyttede stiforbindelser er andre udgifter.

Der er i forvejen slidt en sti op ad skrænten for enden af Nordre Strandvej øst for Roshagemolen. Der skal nu anlægges en trappe. Foto: Bo Lehm

Surftrappen er en del af Cold Hawaii Masterplan 2.0, der stammer fra 2019. I planen indgår også stiforløbet Herlige Hanstholm, der skal binde byens rekreative områder oven for skrænten sammen.

- Ideen om Herlige Hanstholm-stien stammer fra handlings- og idekataloget "Hanstholm og Havnen" fra 2018, oplyse Kim Jørgensen, der glæder sig over, at flere dele af stiforløbet er ved at blive anlagt netop nu, samtidig med at Surftrappen også bliver en realitet.

Hvis man kommer cyklende ad Vestkystruten eller gående ad vandreruten Vestkyststien østfra, så munder den fint anlagte cykelsti ud i Nordre Strandvej lige ved Middles og den kommende Surftrappe. Kim Jørgensen håber, at trappen vil tilskynde flere til at lægge vejen op gennem byen og opleve de attraktioner, man finder der.