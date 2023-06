Millioner til cykelsti: Farlig vej bliver mere sikker for de to-hjulede

THISTED:Med tilsagn om 6,75 mio. statslige kroner kan Thisted Kommune fortsætte arbejdet med at realisere planen om at anlægge en cykelsti hele vejen mellem Thisted og Sjørring. Pengene er en del af "cykelpuljen" på i alt tre milliarder kroner under infrastrukturplan 2035.

De kommende cirka fem kilometer cykelsti mellem Sjørring og Hundborg er den anden af i alt tre etaper, som under et udgør en cykelsti med en samlet længde på cirka 16,5 kilometer langs Vorupørvej mellem rundkørslen i krydset Malervej - Silstrupvej - Vorupørvej i Thisted og rundkørslen i krydset Vorupørvej - Kystvejen ved Nr. Vorupør.

Cykelstien repræsenterer en samlet anlægsinvestering på 44,5 mio. kroner, hvoraf den kommunale medfinansiering udgør halvdelen.

"Det vil være sensationelt, hvis vi får penge til alle tre delstrækninger, men nu går vi til den råt for usødet og søger Vejdirektoratet om støtte til at realisere stien helt og fuldt", sagde Jens Kr. Yde (K), formand for kommunens udvalg for erhverv, miljø, klima og teknik, da udvalget i februar 2022 besluttede at søge om statslig medfinansiering til det samlede projekt.

- Det er bare godt nyt, siger udvalgsformand Jens Kr. Yde (K) til oplysningen om, at Vejdirektoratet har bevilget 6,75 mio. kroner til den anden af i alt tre etaper i en ny cykelsti mellem Thisted og Vorupør. Arkivfoto: Bo Lehm

- Det her er bare godt nyt - og lidt af et lucky punch. Cykelstien mellem Thisted og Vorupør er et tredelt projekt. Nu har vi fået statstilskud til den anden af de i alt tre etaper, stien skal anlægges i, siger Jens Kr. Yde til oplysningen om, at der står "Thisted Kommune" på den nye liste over projekter, der modtager støtte fra "cykelpuljen".

Med tilsagnet om penge fra cykelpuljen til strækningen mellem Sjørring og Hundborg skal kommunalbestyrelsen godkende en anlægsbevilling på den kommunale andel på 50 procent af den samlede anlægssum på 13,5 mio. kroner.

Etape et er i gang

I juni 2022 godkendte Thisted Kommunalbestyrelse første etape af cykelstien, nemlig den del, der forløber mellem Thisted og Sjørring. I alt cirka fire kilometer med en samlet anlægspris på 10,8 mio. kroner, hvoraf statens tilskud udgør 5,4 mio. kroner.

- Vi er allerede i gang mellem Thisted og Sjørring, siger Jens Kr. Yde om den del af projektet, der efter planen er afsluttet til september 2024.

Ifølge Vejdirektoratets resumé af ansøgningerne om støtte til kommunale anlægsprojekter under Cykelpuljen 2023 forventes den 4,5 kilometer lange og 2,5 meter brede, dobbeltrettede cykelsti langs Vorupørvej mellem Sjørring og Hundborg at være færdig med udgangen af 2025.

Den tredje delstrækning i det samlede projekt er en 7,5 kilometer lang cykelsti fra byskiltet i den vestlige udkant af Hundborg til rundkørslen på Kystvejen ved Nr. Vorupør. Anlægsprisen er her 20,2 mio. kroner, hvoraf kommunen skal betale 50 procent - forudsat der også her opnås 50 procent medfinansiering fra cykelpuljen.