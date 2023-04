Millioner til genbrugscentre: Nye oplysninger skal med

THISTED:Genbrugscentrene i Frøstrup og Thisted skal udbygges, og i Thisted skal der yderligere opføres en omlastehal til kildesorteret genbrugsaffald.

Det besluttede Thisted Kommunalbestyrelse for nu et år siden, man da planerne skulle realiseres, var anlægspriserne røget så meget i vejret, at den oprindelige anlægsbevilling på 56 mio. kroner ikke slog til. Den blev forhøjet til 70 mio. kroner, men heller ikke det var nok. Der var brug for en tillægsbevilling på samlet 14,225 mio. kroner - eller var der.

"Nej", mente udvalget for erhverv, klima, miljø og teknik, da det havde sagen på dagsordenen i marts. Her blev det besluttet at sende sagen til fornyet behandling med henblik på at tilpasse de tre projektet, så de kunne udføres for de 70 mio. kroner, der var afsat til formålet.

Det første til et forslag om at udsætte renoveringerne af genbrugscentrene i Frøstrup og Thisted og alene etablere omlastehallen i tilknytning til centret i Thisted. Den model godkendte udvalget på sit møde 11. april, men allerede 19. april omgjorde kommunens økonomiudvalg beslutningen og indstillede, at alle tre projekter skulle gennemføres - også selv om det krævede samlede tillægsbevillinger på 14,225 mio. kroner ud over den oprindelige bevilling på 70 mio. kroner. Kun Ib Poulsen (DF) stemte imod den løsning.

Ændringsforslag

Sådan var sagen trukket op, da kommunalbestyrelsen tirsdag havde den på dagsordenen.

- Vi havde en anden indstilling en økonomiudvalget, fordi de så på andet end tillægsbevillinger, sagde Jens Kr. Yde (K), formand for udvalget for erhverv, klima, miljø og teknik, med en erkendelse af, at "der kan være noget rigtigt i økonomiudvalgets beslutning" i form af synergi, som under et ville gøre tingene billigere, hvis de tre projekter gennemføres samtidigt.

Når han alligevel ikke kunne støtte modellen skyldes det "information om nogle ting, der skal prøves af ved genbrugscentret i Frøstrup". Hvilke ting kunne ikke oplyses, men Kris Yde fremsatte et ændringsforslag om, at renoveringen af genbrugscentret i Frøstrup foreløbig blev taget ud af det samlede projekt, så der alene skulle renoveres på og opføres omlastehal ved genbrugscentret i Thisted.

Socialdemokratiet så anderledes på sagen. Egentlig var gruppen klar til at støtte indstillingen fra økonomiudvalget, men så var der de nye oplysninger.

- Vi kan ikke behandle en sag, hvor alle ikke har de samme oplysninger, sagde gruppeformand Ulla Vestergaard (S). Hun fremsatte et ændringsforslag om, at hele sagen blev udsat en måned, så alle var sikret samme viden, når der skulle træffes beslutning.

Morten Bo Bertelsen (SF) så en tredje mulighed.

- Hvorfor bremse projekterne i Thisted, hvis det kun er forhold i Frøstrup, der skal undersøges yderligere, sagde han for senere at foreslå, at punktet blev lukket, så alle fik mulighed for at få kendskab til de nye oplysninger på sagen.

- Vi kan ikke lukke et punkt, mens vi behandler det, sagde borgmester Niels Jørgen Pedersen (V) som dermed dømte det forslag ude.

Herefter viste debatten tilslutning til Jens Kr. Ydes oprindelige ændringsforslag om, at udsætte en beslutning om renoveringen af genbrugscentret i Frøstrup, indtil der var taget højde for de nye oplysninger, mens renoveringen af centret i Thisted og etableringen af omlastefaciliteterne blev godkendt.

Det ændringsforslag blev vedtaget med 23 stemmer for og tre imod.