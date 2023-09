Millionregn over Thy: Store ambitioner bliver nu til virkelighed

En hel landsby fyldt med muligheder for friluftsaktiviteter i Thy. Den plan har med en uddeling på 53,4 mio. kroner fra Nordea-fonden nu for alvor fået luft under vingerne.

Projektet vil gøre området ved Doverodde Købmandsgård til en aktivitetsdrevet landsby med specialbyggede natur- og friluftsaktiviteter. Et sted for naturdannelse, hvor områdets mange natur- og friluftsforeninger og natur-, kultur- og friluftsvejledere får adgang til et attraktivt fællesskab i smukke og indbydende rammer.

- Doverodde er et helt særligt sted – og med Naturlandsbyen får vi et unikt mødested, hvor vi kan samles om friluftsliv, natur, kultur og naturdannelse. Her vil foreninger, borgere og besøgende fra hele landet kunne dyrke de aktive fællesskaber – i smukke, naturnære rammer. Det tror vi på er med til at skabe flere gode liv. Hos Nordea-fonden er vi stolte af at være med til at omsætte de store ambitioner til virkelighed, siger Christine Paludan-Müller, uddelingschef i Nordea-fonden

Bevillingen går både til etableringen af selve anlægget af Naturlandsbyen, men også til understøttelse af aktiviteter i projektets første fem leveår.

Planerne for Naturlandsbyen har været længe undervejs og i Thy kalder borgmester Niels Jørgen Pedersen nyheden for ”helt fantastisk”. Han har været med i arbejdsgruppen, siden ideen blev født for syv år siden:

- Jeg er meget glad på Thys vegne. Projektet skaber broen fra land til fjorden og naturen med det formål at få naturen ind i hverdagen hos endnu flere thyboer. Naturlandsbyen vil højne kvaliteten af aktiviteter og øge kendskabet til områdets natur og skabe nye formidlingsformer. Alt sammen til gavn for brugerne. Det er en ny trædesten i Thy, siger han med henvisning Nationalpark Thys trædestenprojekt, der med Lodbjerg Fyr, Hanstholm Fyr og Nationalparkcentret i Vorupør i dag formidler nationalparken ud mod havet, siger Niels Jørgen Pedersen.

Konkret handler Naturlandsbyen om etablering af blandt andet naturværksted, kajakhotel, bålhytter, foreningshus og grejhaller. Alt sammen i nærhed og tæt på Statens Museum for Kunst Thy som siden 2018 har haft en selvstændig filial i gårdens store pakhus fra 1854. SMK står for en årlig hovedudstilling og bidrager derudover med formidlingsaktiviteter året rundt. Og stedet står overfor en omfattende restaurering og nyopførelse af bl.a. pakhus og en velkomstbygning.