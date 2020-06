Mindst et år mere i teaterbygning

Den gamle politistation ved Frederikstorv er indtil årsskiftet fortsat domicil for Thy Teater, som netop har udsendt sit program for teatrets sidste halvår. Bygningens videre skæbne er ikke endeligt afklaret, men det ventes, at der i hvert fald i 2021 bliver spillet teater på stedet. Arkivfoto: Peter Mørk