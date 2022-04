Minister på havnen: Møder fiskeriet over en kop kaffe

HANSTHOLM: Der er varm kaffe på kanden og rigelig tid, når fiskeriminister Rasmus Prehn mandag 2. maj flytter Fiskeriministeriet til Hanstholm Havn.

Her vil ministeren og ministeriet mødes med fiskere, lokale politikere og erhvervet til en åben dialog om, hvordan vi fremtidssikrer dansk fiskeri.

- Jeg trækker teltpløkkerne på Fiskeriministeriet op og banker dem i jorden på Hanstholm Havn for at høre fiskernes bekymringer, forslag og idéer til, hvordan vi skaber et bæredygtig dansk fiskeri for de kommende generationer, siger Rasmus Prehn om et af formålene med at besøge et erhverv, som lige nu står i en opbrudstid.

- Erhvervet har det svært. Vi herhjemme - og i EU - har truffet hårde, men nødvendige beslutninger for at sikre, at der også er fisk i de danske have i fremtiden. Det har gjort ondt på dem, det handler om, nemlig den lokale fiskekutter, som stævner ud fra havnen i de tidlige morgentimer, siger ministeren.

Blandt dagens programpunkter er et besøg fra morgenstunden på Hanstholm Fiskeauktion, inden der fra klokken 9 til 16 er "åbent hus" i Fiskeriministeriets midlertidige kontor ved Restaurant Medvind på Hanstholm Havn, hvor ministeren og en række af hans embedsmænd sidder klar med kaffen - og til en snak med erhvervet.