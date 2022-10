Minister sætter streg under trafikaftale: Vi udskyder ikke udvidelsen af Rute 26

THY-MORS:- Vi har ventet længe nok på at få investering i vores infrastruktur, så jeg kan i hvert fald sige på vegne af den siddende regering, at vi ønsker at gennemføre den plan, som det langt om længe er lykkedes at få 700 millioner kroner til.

Det fastslog erhvervsminister Simon Kollerup (S) på en valgcafé, som Det Nordjyske Mediehus' redaktion i Thy-Mors tirsdag var vært for. Han forsikrede, at regeringen står ved den aftale om en udvidelse af rute 26 mellem Hanstholm og Sallingsund, som indgår i den brede aftale "Infrastrukturplan 2035", som stort set samtlige partier i Folketinget indgik i slutningen af juni 2021. Her er der blandt andet afsat 700 millioner til den nævnte udvidelse af Rute 26 med planlagt start på projektet i 2023.

At der overhovedet blev stillet spørgsmål ved vejprojektet skyldes, at Kollerups partifælle, minister for fødevarer, landbrug og fiskeri Rasmus Prehn, på et valgmøde mandag aften åbnede for, at Socialdemokraterne var parate til at udskyde nogle ting i trafikforliget for at finde penge til akut opståede problemer. Rasmus Prehn har dog siden understreget, at det ikke gælder 3. Limfjordsforbindelse.

Simon Kollerup kunne af gode grunde ikke vide, hvad Rasmus Prehn har tænkt på, da han nævnte muligheden for at lette foden lidt fra speederen, når det gælder infrastruktur. Men selv gjorde han sit bedste for at understrege, at thyboerne og morsingboerne godt kan regne med, at arbejdet med at forbedre fremkommeligheden på hovedtrafikåren i retning mod Salling går i gang som planlagt.

Arbejdet med miljøkonsekvensvurderingen for den cirka 55 kilometer lange vejstrækning er da også allerede i fuld gang.

Andre partier er dog mere villige til at udskyde store trafikanlæg. Radikale Venstre meldte i sidste uge ud, at partiet går ind for at udskyde 3. Limfjordsforbindelse for at få råd til at investere i blandt andet elnettet. Enhedslisten har også markeret sig som modstander af 3. Limfjordsforbindelse. Redaktionschef Lars Bang Bertelsen, der var ordstyrer på valgcaféen i Det Nordjyske Mediehus' lokaler på Havnetorv i Thisted, ville derfor gerne vide, om den lokale folketingskandidat for Enhedslisten, Berit Raldin, gerne så, at vejprojekter bliver udskudt til fordel for andre ting.

- Mere asfalt har ikke højeste prioritet for os, erkendte hun og henviste til, at partiet er imod 3. Limfjordsforbindelse. Men samtidig er hun udmærket klar over, at i Thy og på Mors er kollektiv trafik ikke et reelt alternativ til privatbilisme.

I alt otte lokale folketingskandidater deltog i valgcaféen.