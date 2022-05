Mission overlevelse mislykkedes: Nors BK rykker ned

NORS:Der skulle en pragtpræstation til for Nors BK, hvis de søndag eftermiddag skulle sikre sig en sæson mere i 3. Division. Thyboerne var nede med otte mål inden returkampen mod Team Nøs, Haderslev Næs. Det endte med en sejr på 24-23 til Nors BK, som dermed skal spille i Jyllandsserien i næste sæson.

- Det var vigtigt for os at vinde i dag og levere en god indsats, og det gjorde vi. Det er selvfølgelig tungt, men vi rykker ned med oprejst pande, siger træner for Nors BK, Anders Heshe.

Nors BK leverede en god indsats søndag eftermiddag. De stod godt i forsvaret, og i målet havde Niklas Svendsen flere gode redninger.

I modsatte ende spillede Nors BK sig også til mange gode chancer, men gæsternes målmand havde en rigtig god kamp. Det betød, at første halvleg blev en tæt affære, hvor Nors BK ikke kunne slå det nødvendige hul for at overlevelsesdrømmen i live.

- Jeg synes, at vi spillede en fornuftig kamp og gjorde, hvad vi skulle, men deres målmand gjorde det virkelig svært for os, siger Anders Heshe.

Nors BK gik til pause foran med en.

Efter pausen fortsatte kampen med at være tæt, hvor Nors BK havde svært ved at score. Det kom blandt andet til udtryk ved, at seks straffekast blev reddet af målmanden fra Team NØS, Haderslev Næs.

Med tre minutter igen var Nors BK nede med tre mål. De skiftede formation og dækkede fem-et-forsvar. Det gav dem momentum i slutfasen, hvor de hentede føringen og vandt med et enkelt mål.

- Vi holdt dem på 23 mål, og det, synes vi, er godkendt, men igen brændte vi selv for meget, siger Anders Heshe.

Dermed skal Nors BK spille Jyllandsserie i næste sæson, og det bliver også med Anders Heshe ved roret, som har forlænget sin aftale med et år.

- Langt hen ad vejen har vi spillet mange fornuftige kampe i denne sæson og manglede ikke meget for at klare den i 3. Division, men det har været skarpheden, som har manglet i mange kampe, siger Anders Heshe.