Missionen lykkedes: Mette blev Thy og Mors' repræsentant

THISTED:Med hele 240 personlige stemmer lykkedes det Mette Kjærulff at sikre en plads i repræsentantskabet hos Forenet Kredit.

Hun sikrede sig dermed det næsthøjeste stemmetal og blev én af de fire, der skal udgøre foreningens Vestjyllandskreds.

Forenet Kredit er en forening for kunder i Nykredit og Totalkredit. Foreningen er hovedaktionær i Nykredit og Totalkredit.

- Jeg er virkelig overrasket. Jeg havde på forhånd forsøgt at regne mig frem til, hvor mange vælgere jeg selv kunne bære ind, både ved fysisk fremmøde og med fuldmagter. Alligevel har jeg fået i hvert fald dobbelt så mange stemmer, som jeg havde regnet med, siger den nyvalgte repræsentant.

Hun har fået mange positive tilkendegivelser:

- Efter afstemningen kom flere hen og sagde, at selvom de ikke kendte mig på forhånd, så havde de stemt på mig, fordi de synes, der var brug for én som mig, siger Mette Kjærulff.

Hun bliver den eneste kvindelige repræsentant for Valggruppe Privat, hvor seks kandidater kæmpede om fire pladser i Vestjylland.

Valggruppe Erhverv har også afviklet valg, men her var fredsvalg. To ud af fire af repræsentanterne i Valggruppe Erhverv er kvinder.

Mette Kjærulff kaster sig ud i sine første opgaver, når hun allerede på torsdag skal til sit første møde hos Forenet Kredit i København.

- Jeg har forberedt mig grundigt, både på at læse vedtægterne og gennemgå dagsordrerne på alle møder de seneste to år, siger hun.

- Til valget blev jeg spurgt om, hvordan jeg vil repræsentere Vestjylland. Og jeg må sige, at det er det mest naturlige i verden for mig at tænke på, hvor jeg kommer fra, tilføjer hun.