Mobbesagen i Thy: - Nu skal vi se indad

THISTED:Søren Kanne Zohnesen (V), udvalgsformand for børne- og familieudvalget i Thisted Kommune, har fulgt med i mobbesagen fra Tingstrup Skole. Tirsdag aften var problematikken til drøftelse på udvalgets månedlige møde.

Hele sagen begyndte midt i september, hvor en gruppe bekymrede forældre tog kontakt til NORDJYSKE Medier. De mener, at mobningen i 9.a er gået over gevind, og at den har stået på i al for lang tid. Truslerne var blevet modbydelige. Forældregruppen oplevede, at deres forsøg på at råbe skoleledelsen op var forgæves.

Det er således en sag, der har sat gang i både PPR, SSP, ledelse, forældre, pressen og politikerne. Debatten har også floreret på diverse Facebooksider.

- Vi har fået en redegørelse, og vi har set handleplanen. Og vi har fået en fornemmelse af, hvad der er gået galt, siger Søren Kanne Zohnesen og fortsætter:

- Nu skal vi se indad og ikke mindst fremad, siger han.

Arbejdet fremadrettet bliver blandt andet at få skabt et øget fokus på mobning.

1 Oplægget fra ekspert Charlotte Helbo fra Dansk Center for Undervisningsmiljø har været en øjenåbner. Nu skal oplægget ud til at andre skolebestyrelser.Pr-foto

- Her vil vi bruge det oplæg som DCUM (Dansk center for undervisningsmiljø) kom med til forældrene. DCUM taler om mobning ud fra en masse forskellige vinkler, og om mobningens dynamik. Det har været sundt at få nogle andre øjne på sagen, og det vil vi tage med på de næste møder med skolebestyrelserne. Der skal sættes nogle refleksioner i gang, og det handler om at få delt den viden ud, siger Søren Kanne Zohnesen.

Sideløbende skal der analyseres på forløbet hos Tingstrup Skole.

- Vi skal have fundet ud af, hvad der er sket, og om der skal nogle andre tiltag til, siger Søren Kanne Zohnesen, der ikke ønsker at udtale sig mere konkret om den handleplan, der er sat i værk.

- Det er noget fagligt, så det vil være forkert af mig, siger han.

Søren Kanne Zohnesen fornemmer, at der er kommet gang i tingene de seneste uger.

- Der er sket en progression, siger han.