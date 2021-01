Røver truede børn til at udlevere deres mobiltelefoner - nu er han dømt

NYKØBING:Et år og to måneder bag tremmer. Det blev straffen for en 29-årig mand fra Nykøbing, som blev fængslet, efter at han i september sidste år havde truet en flok 12-14-årige børn til at aflevere deres mobiltelefoner.

Fire af børnene gav efter for truslerne, der fandt sted på åben gade i Nykøbing. Men en forælder til et af børnene opsøgte gerningsmanden og fik ham til at udlevere telefonerne igen.

Den 29-årige blev senere anholdt. Han har siden siddet varetægtsfængslet har altså nu fået sin straf ved Retten i Holstebro, oplyser Jørgen Jensen fra lokalpolitiet i Thisted.

Dommen omfatter dog også en række andre forhold, bl. a. tyveri, hærværk og trusler mod en Falck-redder og en politibetjent, skriver mediet KunMors.

Ifølge KunMors forklarede den 29-årige i retten, at hans egen mobiltelefon var i stykker, hvorefter han truede børnene med, at han "ville smadre dem", hvis de ikke udleverede deres telefoner.

Den 29-årige modtog dommen.