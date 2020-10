Mobile testcentre kommer til Hurup og Hanstholm: Se her hvornår

THISTED:Ligesom i resten af Danmark er smittetrykket i Thy stigende. Derfor opsættes der nu nye testenheder i Hurup og Hanstholm.

Det oplyser Thisted Kommune i en pressemeddelelse.

Tirsdag 27 oktober bliver der oprettet et mobilt testcenter på genbrugscentret i Hanstholm. I Hurup bliver testcentret opstillet torsdag 29. oktober. Begge dage er det åbent mellem 10.00-17.00 de respektive steder. Der skal ikke bestilles tid, inden man dukker op.

Her kan du blive testet i Hanstholm og Hurup Hanstholm tirsdag 27 oktober: Testcentret stilles op på genbrugscentret, hvor den nye administrationsbygning midlertidigt bliver indrettet som testområde. Adressen er Industrivangen 20, 7730 Hanstholm. Hurup torsdag 29. oktober: Borgerne kan blive testet i den gamle stationsbygning. Adressen er Jernbanegade 7, 7760 Hurup Thy. Husk at bære mundbind under besøget, samt medbring sundhedskort.

- De mobile teststeder i Hurup og Hanstholm er endnu en måde, vi forsøger at få styr på coronasmitte i Thy. Ved at opfordre og tilbyde, at endnu flere har nem adgang til at blive testet, håber vi, at mange vil benytte sig af muligheden. Og selvom vi tester flere og derved måske får et større smittetryk, er test alfa og omega for at få inddæmmet spredningen af virus, forklarer Tue von Påhlman, direktør for social og sundhed.

Og borgmester Ulla Vestergaard er enig med direktøren:

- Vi har siden efterårsferien set en stigning i antallet af smittede, både i Thy og på landsplan. Det fik regeringen til at indføre flere restriktioner i fredags, men her i Thy har vi altså også brug for en mulighed for at teste, tæt på hvor borgerne er. Særligt efter vi også har set en række minkfarme omkring Hanstholm med smittede besætninger. Med pop-up mulighederne i Hurup og i Hanstolm håber jeg derfor, at endnu flere borgere vil lade sig teste, uanset om de har milde, svære eller slet ingen symptomer, siger hun.

Hvem kan blive testet?

Voksne og børn over 2 år uden eller med milde symptomer kan blive testet, uden først at have en henvisning fra egen læge eller lægevagten og uden først at bestille tid. Milde symptomer er f.eks. feber, løbenæse, ondt i halsen, synkebesvær, tør hoste, let hovedpine eller træthed. Personer med milde symptomer bliver testet samme sted som personer uden symptomer.

- Personer, der har svære symptomer, er også velkomne til at komme og lade sig teste. Men har du behov for at tale med en læge, skal du kontakte din egen læge, siger Tue von Påhlman.

Husk også at bære mundbind under besøget. Husk desuden at medbringe dit sundhedskort.