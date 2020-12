Moden dame taget for anden gang for skæv bilkørsel

THISTED:Det hjalp ikke, at politiet i Thisted mandag klokken 14.24 standsede en 67-årig kvindelig bilist fra Thisted Kommune på Højtoftevej og efter en test sigtede hende for at køre bil i narkopåvirket tilstand.

Mindre end et døgn senere - klokken 11.35 tirsdag - stoppede en anden patrulje kvinden i krydset Aalborgvej-Leopardvej i det nordøstlige Thisted. Hun var stadig eller igen påvirket af stof, og det medførte en ny sigtelse.

- Hun er det, man kan kalde en serieforbryder, siger kriminalassistent Karl Tange, Lokalpolitiet i Thisted.