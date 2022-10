Mød din kandidat til valgcafé på Nordjyske i Thisted

THY-MORS:Du ser dem dagligt i lygtepælene i denne tid, men du kan ikke høre dem. Det kan du til gengæld tirsdag 25. oktober, når Nordjyske Thy-Mors indbyder til valgcafé på redaktionen, Havnetorv 1, 1. sal i Thisted. Her stiller ikke færre end otte lokale kandidater til Folketingsvalget 1. november op, præsenterer deres program og debatterer med hinanden.

- Vi er glade for, at næsten alle partier, der opstiller kandidater i Thisted-kredsen, vil være repræsenteret i cafeen. Konceptet er løst afslappet og ikke en egentlig paneldebat. En kandidat fra hvert parti får tre minutters fri taletid til at fortælle om, hvad kandidaten vil arbejde for i de næste fire år, hvis denne bliver valgt. Vi beder især om, at kandidaterne forbereder sig på at fokusere på, hvad Thisted og Morsø kommuner har behov for. ind imellem bliver der debatter om emner som naturnationalparker og økonomisk trængte kommuner, siger redaktionschef for Nordjyske Thy-Mors, Lars Bang Berthelsen.

Kandidaterne, der har givet tilsagn om at stille op, er Simon Kollerup (S), Thorkild Olesen (SF), Berit Raldin (EL), Torsten Schack Pedersen (V), Lene Kjelgaard Jensen (K), Karlo Brondbjerg (KD), og Brian Nielsen (NB). Endelig vil også Alternativet være repræsenteret med enten Joachim Kjeldsen eller Gustav Sieg Sørensen.

- Seancen varer fra klokken 16 til 17.15. Der er fri adgang, så længe pladsen tillader. Vi håber, at rigtigt mange læsere og vælgere vil tage imod tilbuddet og kigge forbi, siger Lars Bang Bertelsen.