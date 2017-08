Mølle sprængt bort

ØSTERILD: Vestas valgte tirsdag aften at vælte den brændte mølle i testcenteret med en kontrolleret sprængning.

- Vi valgte, at det var den bedste måde at få undersøgt de ødelagte dele, siger kommunikationschef Michael Morris.

Eksplosionen omkring klokken 23 var så voldsom, at mange beboere i området var bekymrede for, om det var en meteor eller andet.

- Vi havde informeret de nærmeste naboer om, at der kunne komme en sprængning, forklarer Michael Morris, der siger, at man var nødt til at afvente det rette tidspunkt for sprængningen.

Nu ligger møllen ned minus de få meter over fundamentet, hvor der blev skåret en revne.

Stålet vil blive genbrugt og resten bortskaffet på den mest miljøvenlige måde.

- Nu skal vi i gang med at undersøge de brændte dele, siger Michael Morris.