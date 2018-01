Mohamed fik hovedrolle i tv-debat

NYBORG: En somalisk slagteriarbejder fra Thisted kom højt på dagsordenen ved det traditionelle radikale nytårsstævne i Nyborg lørdag. Ordstyreren for den TV2 News-transmitterede debat viste et stort foto af Mohamed Diriye Ibrahim for de tre debattører. Det var den radikale leder Morten Østergaard, finansminister Kristian Jensen (V) og Kristian Thulesen Dahl, formand for Dansk Folkeparti.

Den somaliske flygtning har fået besked om at rejse hjem, fordi myndighederne mener, at der fred i hjemlandet, og fordi han tjener for lidt til at være i Danmark permanent.

Men som beskrevet her i avisen lørdag kan han måske alligevel blive, fordi slagteriet Tican sætter ham på natholdet. Derved kommer han over krævede knap 418.000 kroner i årsløn.

Den somaliske slagteriarbejder er et godt eksempel i debatten, fordi han er velintegreret og selvforsøgende. Dansk Folkeparti mener, at personer som han skal forlade landet for at hjælpe med genopbygningen af hjemlandet, når der er fred. Spørgsmålet er så, hvorvidt der er fred i Somalia, hvor bomber dræbte over 350 mennesker i oktober

Finansminister Kristian Jensen sagde, at det var "godt, at Mohamed har taget et job". Ministeren så dog ingen grund til, at slagteriarbejderen bliver.

- Her snakker vi om en voksen mand, som har været fire år i Danmark og sagtens kan vende tilbage og genoptage det liv, som han havde i Somalia. Jeg tror ikke, at det er sagen fra Tican, som kommer til at skille os ad i forhold til, at folk skal vende hjem, hvis de har mulighed for det, sagde Kristian Jensen.

Ifølge ham er der fredeligt i nogle regioner i Somalia.

Morten Østergaard fremhævede, at flygtninge i højere grad selv vender hjem, hvis de kan leve i trygge rammer i Danmark. Det viser erfaringen fra flygtninge fra det tidligere Jugoslavien.

Morten Østergaard mener, at regeringen af Venstre, Konservative og Liberal Alliance lader Dansk Folkeparti stoppe alle politiske beslutninger, medmindre det får gennemført "mere eller mindre bizarre idéer om, at folk skal spærres inde som nyankomne flygtninge eller i udsatte boligområder". Han opfordrede regeringen til at vende sig til Radikale Venstre.

- Men hver gang låser man sig inde med Dansk Folkeparti, så det bliver konventionsrytteri om at gå til grænsen, uden at det løser problemer, sagde han.

I år havde de radikale inviteret Kristian Jensen i stedet for S-formand Mette Frederiksen (S), som har været med de seneste to år.