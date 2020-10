Mor efter mobbesagen i Thisted: - Det har stået på i mange år

Ulla Husted husker tilbage, da hendes ældste søn gik på Tingstrup Skole, for mobning er ikke noget, der netop er opstået i 9.a. Hun mener, ledelsen skulle have handlet tidligere. Hun valgte i sin tid at flytte sønnen til en anden skole. Samtidig er hun opmærksom på, at mobberne også selv er nogle sårbare børn.