Mor i opråb: Knallertbøller chikanerer små børn

HANSTHOLM:Da en 8-årig dreng lørdag kørte hjem på sin cykel, sprang to ”knægte” med hjelm og visiret nede frem fra en mur og væltede drengen af cyklen.

Det skriver moren i et opslag på Facebook, hvor hun opfordrer folk, der så noget ved Fakta i Hanstholm lørdag cirka kl. 14.10, til at tage kontakt til hende eller politiet i Thisted.

NORDJYSKE har henvendt sig til moren, der ikke ønsker at lade sig interviewe om episoden, men hun skriver yderligere i opslaget, at ”knægtene” kaldte drengen ”alverdens fantastiske gloser og yndige sprogblomster”, og herefter truede de ham ved at sige, at hvis han fortalte nogen om episoden, blev det værst for ham selv.

Politiet vil ikke udtale sig

Politikommissær Jørgen Jensen, lokalpolitiet i Thisted, bekræfter, at politiet har modtaget en anmeldelse på sagen, men vil ikke udtale sig yderligere.

I opslaget henviser moren desuden til en episode for trekvart år siden, hvor den nu 8-årige dreng så to drenge stå af deres knallerter og give en anden dreng ”en omgang tæsk”.

- Jeg ved ikke med jer, men jeg er nået til et punkt, hvor jeg er træt af knallertkørende utilpassede unge, lyder det fra moren i opslaget, hvor hun også opfordrer andre forældre, hvis børn måtte have oplevet noget lignende, om at stå frem.