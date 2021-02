Mor og barn sank i kviksand: Jeg kunne mærke, min søn forsvandt

BØGSTED RENDE: En familie fra Vejle fik sig torsdag formiddag ved 10-tiden en grim forskrækkelse, mens de ellers nyder vinterferien i familiens sommerhus i Nørre Vorupør.

Det skete under en gåtur ved Bøgsted Rende, hvor der nu bliver advaret mod kviksand der, hvor renden løber ud på stranden.

Her gik Anne Thorsen, hendes mand og to sønner sig en formiddagstur på stranden. Anne Thorsen gik med den fem-årige søn Johan i hånden. Foran gik hendes mand og en ældre søn.

Pludselig opstod dramatikken.

- Min mand havde lige gået forbi det, uden at der var sket noget. Min søn og jeg gik ved siden af hinanden. Han holdt mig i hånden, og lige pludselig kunne jeg mærke, han fosvandt. Så tog jeg et skridt mere, og så stod jeg i sand til midt på låret. Man kan jo ikke se det eller mærke det, når man går der. Pludselig forsvinder jorden bare under en, fortæller en stadig rystet Anne Thorsen.

- Jeg blev rimelig chokeret, erkender Anne Thorsen.

Mens hendes søn sank i til livet, kæmpede hun for at få dem begge fri.

Forholdene på stranden ved Bøgsted Rende kan være lumske. Det mærkede en familie fra Vejle torsdag formiddag. Arkivfoto: Peter Mørk

- Jeg kunne lægge mig ned og kravle op samtidig med, at jeg fik hevet min søn op. Ham havde jeg i den anden hånd, fortæller Anne Thorsen.

Det lykkedes at komme fri af sandet - også med fodtøjet i behold.

- Men der var en hel sø i vores støvler, fortæller Anne Thorsen.

Uheldet skete blot sekunder efter, at hun havde gået og talt med sin søn om kviksand.

- Han havde hørt om en, der havde været i noget kviksand sidste år, så han havde lige gået og sagt, at han var bange for at ryge i kviksand. Og så skete det, fortæller Anne Thorsen.

Familien har nu fordøjet forskrækkelsen, og de har også været en tur på stranden siden.

- Bare lige for, at han ikke bliver bange for at være der. Men vi har lige siddet og talt om, at vi ikke har lyst til at tage derud, før der bliver bedre vejr, og der ikke er så meget vand på stranden, fastslår Anne Thorsen.