Mor til afdøde Juline: - Jeg kan næsten ikke klare mere

THISTED:- Jeg har lige fået besked på, at jeg ikke skal møde i retten i tirsdag. Sagen er udsat på ubestemt tid, fordi anklageren er blev syg. Jeg kan næsten ikke klare mere ventetid.

Det siger en grædende Monika Seberg i telefonen. Hun har længe vidst, at hun tirsdag skulle møde i afdelingen i Thisted under Retten i Holstebro som anklagerens vidne i straffesagen mod selskabet Munke Bolig ApS for overtrædelse af byggelovgivningen.

Anklagers påstand er, at selskabet som ansvarlig udlejer ikke var påpasselig med at sikre, at branddørene i beboelsesejendommen på Kastet 96 i Thisted blev holdt lukkede. De stod vidt åbne om aftenen 4. marts 2021, hvor Monikas datter, Juline Seberg, døde af røgforgiftning, fordi giftig røg uhindret kunne trænge op til Julines gang fra en brand i etagen nedenunder.

Og nu har den samme anklager, Kasper Helbo, altså lagt sig syg, og der er ikke sat dato på, hvornår retten så kan sættes. Forinden har Monika Seberg været igennem en følelsesmæssig turbulens, fordi forlydender op til weekenden ville vide, at et forlig var på vej, hvor selskabet ville acceptere en bøde og desuden betale erstatning til Juline Sebergs forældre og tre søskende for tabet.

- Men mandag morgen havde jeg stadig ikke hørt noget, og ved middagstid kunne jeg ikke holde uvisheden ud, så jeg ringede til min advokat Gunhild Stausholm. Hun havde netop fået en mail fra Munke Boligs forsvarer Poul Gade om, at de ville ses i retten tirsdag, hvorefter Gunhild indstillede sig på at skulle i retten for at fremføre vores erstatningskrav. Så gik jeg og forberedte mig på, at jeg alligevel skulle sidde i vidneskranken i samme lokale som den udlejer, der er ansvarlig for min datters død. Og så kommer denne melding om, at vi alligevel ikke skal i retten tirsdag, siger Monika Seberg.

Hun stod mandag eftermiddag for at skulle kontakte Julines venner og forældrenes egne venner, der alle havde tilkendegivet, at de ville møde op for at overvære retshandlingen. I alt mellem 15 og 20 personer, som så bagefter ville være gået op på Thisted Kirkegård for at runde sagen endeligt af og tage værdig afsked med Juline, der kun blev 19 år. Men det bliver altså ikke i denne omgang.