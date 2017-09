Mors bedst i erhvervsklima

THY/MORS: Morsø Kommune er blevet mere erhvervsvenlig. Sådan svarer virksomhederne i DI's årlige undersøgelse af erhvervsklimaet i de danske kommuner. I undersøgelsen, hvor 96 ud af 98 kommuner deltog, lander Morsø Kommune på plads nummer 35. Det er en fremgang på 28 pladser i forhold til 2016, mens Thisted Kommune går 24 pladser frem og bliver nummer 64.

- Jeg synes, at undersøgelsen viser, at der er fremgang at spore. Det viser, at den indsats, som vi har gjort og gør i forhold til erhvervslivet, bærer frugt, siger Hans Ejner Bertelsen (V), borgmester i Morsø Kommune.

- Morsø Kommune har taget så stort et spring i vores undersøgelse, at de kan bryste sig af at være blandt de mest erhvervsvenlige kommuner i Danmark. Blandt forklaringerne kan være, at kommunen har vist fuld tillid til Morsø Erhvervsråd og postet flere penge i arbejdet med en målrettet erhvervsstrategi, siger Tage Odgaard Nielsen, formand for DI Thy/Mors.

Lene Kjelgaard Jensen (C), borgmester i Thisted Kommune, er tilfreds med den indsats, som økonomiudvalget, kommunalbestyrelsen og to fagudvalg sammen har udøvet.