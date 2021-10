Mors-Thy 2’s fejl blev straffet

HJALLERUP:Mors-Thy 2 har fået en glimrende start på den nye sæson i 2. Division med tre sejre. Men lørdag blev spillerne fra Mors-Thy 2 presset, da de ude mødte Hjallerup IF, hvor de tabte 36-29.

- Jeg anser Hjallerup IF, Nørre Djurs og os selv, som de stærkeste i rækken, så vi vidste godt, at det var en svær opgave i dag, siger Flemming Hangaard, der er træner for Mors-Thy 2.

Fra kampens start er det hjemmeholdet, som dominerer kampen, men Mors-Thy 2 gjorde, hvad de kunne for at hænge i. Hjallerup fik aldrig slået et hul, og derfor formåede Mors-Thy 2 at gå til pause ved stillingen 16-16.

- Vi var meget presset i dag. Normalt har vi råd til at lave et par fejl, men i dag blev alle fejl straffet, siger Flemming Hangaard.

I anden halvleg fortsatte Mors-Thy 2 med at hænge i, og var kun bagud med to, da der var 12 minutter igen. Men i løbet af halvlegen blev Mors-Thy 2 ramt af skader til to bagspillere.

- Da de gik ud, havde vi ikke flere at skifte med, og det betød flere fejl. De fik en føring på fire mål, og den formåede vi ikke at hente, selvom vi prøvede at ændre lidt, siger Flemming Hangaard.

Til sidst slap kræfterne op for Mors-Thy, og de kunne ikke komme tilbage, så kampen endte 36-29.

Kampfakta:

Håndbold, 2. Division

Hjallerup IF

Mors-Thy 2

Resultat: 36-29

Pause: 16-16

Mål: Anders Svarrer 10, Viktor Bergholt 6, Mikkel Chrstiansen 6, Niki Haaning 2, Jonas Hermansen 2, Mads Brund 1, Morten Libak og Rasmus Knudsen 1.