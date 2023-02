Mors-Thy 2 sejrede i intenst lokalopgør mod Nordthy

SENNELS: Søndag var der dømt lokalbrag i 2. division, da Nordthy på hjemmebane bød Mors-Thy 2 op til dans i Nordthyhallen. I de seneste kampe har Nordthy haft en nedadgående formkurve, mens gæsterne fra Mors-Thy 2 har set særdeles stærke ud. I søndagens kamp spillede de to hold dog lige op med hinanden, og efter en tæt kamp vandt Mors-Thy knebent med 24-22 i en særdeles flot kulisse i Nordthyhallen med mange tilskuere på lægterne. I Nordthy-lejren ærgrede de sig over, at det ikke blev til point, men samtidig var de glade for, at man kunne byde Mors-Thy 2 op til dans.

- Lige efter kampen var jeg selvfølgelig træt af, at vi tabte, for vi havde mulighederne. Dog leverede vi en rigtig god kamp, og vi var vel foran i 45 minutter af kampen. Til sidst havde Mors-Thy dog lidt mere bredde end os, og det blev afgørende til sidst. Jeg var dog rigtig glad for at se, at vi kæmpede og havde gejst hele kampen igennem, siger Nordthy-træner Kasper Boesen. Hos Mors-Thy var de glade for, at sejren blev hevet hjem til sidst.

- Vi vidste godt, at det ville blive en svær kamp på en svær udebane. Vi startede kampen dårligt ud, og jeg var lidt spændt på, om vi kunne få os rejst. I anden halvleg fik vi så dækket rigtig godt op, og i det sidste kvarter af kampen kunne man også se, at vi havde lidt mere bredde, mens Nordthy var lidt afhængig af de samme spillere, siger Rune Lanng, der stod i spidsen for Mors-Thy 2 i søndagens opgør.

Fra kampens start lagde Nordthy bedst ud. Båret frem af deres tilskuere fik hjemmeholdet lukket godt af i forsvaret, samtidig med at holdet også fik mange redninger. I det etablerede angrebsspil viste hjemmeholdet også stor skarphed og spillede generelt velovervejet angrebsspil. Omvendt virkede det unge Mors-Thy-hold til at være en smule tynget af thyboernes stærke start. Udeholdet lavede for mange tekniske fejl, og brændte for mange store chancer. Den gode Nordthy-start gav holdet mere tro på egne evner, men Mors-Thy kom også bedre med i kampen som halvlegen skred frem. Efter en første halvleg præget af gode præstationer i defensiven fra begge hold gik Nordthy til pause foran med 11-9.

I anden halvleg fortsatte Nordthy med at være i front, men Mors-Thy var konstant i hælene af hjemmeholdet. I anden halvleg begyndte Casper Würtz i Mors-Thy-målet så for alvor at stemple ind med flere store redninger, hvilket gav gæsterne en smule overhånd i opgøret. Midt i anden halvleg fik Mors-Thy 2 så bragt sig i front. Mod slutningen af kampen var kræfterne hos Nordthy så ved at slippe op, mens det unge hold fra Mors-Thy stadig havde kræfter tilovers og samtidig havde kræfter at skyde med fra bænken. I de sidste 10 minutter af kampen blev bredden afgørende for, at Mors-Thy 2 endte med at vinde med 24-22.

- Vi skulle lige indstille os på trykket fra Nordthy, men vi fik arbejdet os tilbage i kampen, siger Rune Lanng.

Hos Nordthy glæder de sig over, at man fik en god spillemæssig oplevelse efter en tung periode med mindre gode resultater.

- Vi kom lidt videre efter en skidt periode, og vi fik helt sikkert leveret noget positivt i dag, siger Kasper Boesen.

Efter søndagens opgør er Nordthy placeret på rækkens 7. plads, mens Mors-Thy rykker op på rækkens 3. plads.