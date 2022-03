Mors-Thy 2 sejrede trods vanskeligheder

HAMMEL:Tirsdag aften skulle Mors-Thy 2 igen aktion i 2. Division, da de gæstede Hammel GF, som kæmper med i bunden af tabellen. Det blev en vanskelig opgave for Mors-Thy 2, der trods problemer i anden halvleg vandt kampen 34-30.

- Det var et bedre hold, vi mødte i dag, end sidst vi mødte dem, og de er også bedre, end hvad tabellen viser, siger Lars Krarup, der er træner for Mors-Thy 2.

Mors-Thy 2 startede kampen godt og stod godt i forsvaret. Samtidig lagde de et godt tryk i angrebet og var gode i kontrafasen. Op mod pausen slog Mors-Thy 2 et hul og gik til pause foran 16-11.

- I pausen snakkede vi om, at hvis vi trykkede på pedalen, så ville de blive trætte, siger Lars Karup.

I angrebsspillet var det især Anders Toft, som førte an for Mors-Thy 2, da han scorede 10 mål på 10 forsøg.

Men efter pausen fik hjemmeholdet bedre fat. Det betød, at de indhentede Mors-Thy 2's føring, så de kun var bagud med et mål.

- Det begyndte at gå for stærkt for os, og så ville vi revanchere fejlene ved at spille hurtigere og mere individuelt. Vi blev også stresset af, at de gik offensivt på os, og vi havde svært ved at få dem ud af balance, siger Lars Krarup og fortsætter:

- Vi fik heldigvis stabiliseret, og jeg synes, at vi var i kontrol de sidste 10 minutter.

På trods af den dårlige periode fandt gæsterne fodfæste igen. Dermed endte det med en sejr på 34-30 til Mors-Thy 2.

Kampfakta:

Håndbold, 2. Division

Hammel GF

Mors-Thy 2

Resultat: 30-34

Pause: 11-16

Mål: Anders Toft 10, Victor bergholt 9, Jacob Hansen 6, Markus Eriksen 3, Mikkel Krogh 3, Rasmus Houmøller 1, Anders Svarrer 1og Mathias Stisen 1.