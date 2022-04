Mors-Thy 2 sejrer i tæt topopgør

THISTED:Det var en svær opgave, som Mors-Thy 2 var på fredag aften i 2. Division. Her tog de imod Hjallerup IF i en direkte duel om førstepladsen i rækken. Kampen bølgede frem og tilbage, men til sidst trak hjemmeholdet fra og vandt kampen 29-23.

- Jeg synes, det var en god håndboldkamp mod et godt hold, som er gode på alle positioner. Så vi skulle yde vores maksimale for at vinde, og det synes jeg også, at vi gjorde, siger Lars Krarup, der der træner for Mors-Thy 2.

Mors-Thy 2 fik en fin start på kampen og slog også et lille hul, som gæsterne dog fik hentet. Hjemmeholdet stod godt i forsvaret, men havde chancer til at score mere i den anden ende. Op mod pausen trak Mors-Thy fra igen, og de gik til pause foran 13-9.

- Vi lavede små justeringer i pausen, og vi snakkede om, at vi godt kunne lave flere mål på kontra, siger Lars Krarup.

Efter pausen fortsatte Mors-Thy 2 de gode takter, men cirka halvvejs gennem anden halvleg indhentede Hjallerup igen deres føring.

- Vi blev lidt for utålmodige og tillod at nogle dumme mål gik ind, siger Lars Krarup.

Mod slutningen af kampen blev gæsterne ramt af flere udvisninger. Det betød, at Mors-Thy 2 igen fik styr på kampen og trak fra. Derfor blev det en sejr til hjemmeholdet på 29-23.

Sejren betyder, at Mors-Thy 2 med en kamp i hånden ligger på førstepladsen i 2. Division og har 36 point. Det samme har Hjallerup IF og Nørre Djurs HK på anden- og tredjepladsen.

Dog er 2. Division det højeste niveau, som Mors-Thy 2 må spille, og oprykning er derfor ikke et tema.

- Fra start har vi sagt, at vi går benhårdt efter at vinde alle kampe, og det fortsætter vi med at være tro mod. Vi har to svære kampe tilbage, og dem vil vi selvfølgelig og gøre alt for at vinde, siger Lars Krarup.