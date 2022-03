Mors-Thy 2 tilbage på sejrssporet

THISTED:Efter et sjældent nederlag i sidste uge havde Mors-Thy 2 noget at bevise, da de fredag aften hjemme tog imod Aalestrup IF i 2. Division. Og de gjorde Mors-Thy 2 spillerne med stil, da de fik en stensikker sejr på 33-20.

- Det var positivt, at vi kom tilbage efter kampen mod Nøvling, og jeg kunne se, at drengene havde noget at revanchere, siger træner for Mors-Thy 2, Lars Krarup.

Der gik ikke lang tid af opgøret, før hjemmeholdet havde en god solid føring. Mors-Thy 2 havde forholdsvis let ved at spille sig til chancer, og de gik til pause med en sikker føring på 14-7.

- I pausen talte vi om, at vi godt kunne skrue lidt op i både forsvar og angreb og få bedre gang i kontraspillet. Og det gjorde vi til fulde i anden halvleg, og kampen blev aldrig spændende, siger Lars Krarup.

Mors-Thy 2 skruede op for tempoet i anden halvleg og fik for alvor gang i kontrafasen. Samtidig stod målmand Andreas Vilhelmsen en brandkamp med en redningsprocent på 62 procent.

- Hver gang vi skruede op for tempoet, trak vi fra. Så vi fik også mulighed for at skifte en del ud undervejs og få alle spillere i spil, siger Lars Krarup.

Kampfakta:

Håndbold, 2. Divsion

Mors-Thy 2

Aalestrup IF

Resultat: 33-20

Pausestilling: 14-7

Mål: Viktor Bergholt 11, Anders Toft 5, Jacob Hansen 5, Jonas Hermansen 3, Victor Thomadsen 2, Rasmus Houmøller 1, Anders Svarrer 1 og Oscar Von Oettingen 1.