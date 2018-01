Mors-Thy forlænger med Dahlin

MORS-THY: En meget populær underskrift er blevet sat i Mors Thy Håndbold.

Ligaens tredjemest scorende spiller og en af publikumsfavoritterne, Marcus Dahlin, har skrevet under på en et-årig forlængelse med klubben. Han fortsætter dermed i den blå trøje til 30. juni 2019.

Sportschef Henrik Hedegaard er yderst tilfreds med, at det er lykkedes at få en aftale med den hårdtskydende back på plads.

- Vi er meget glade og stolte! Så kort kan det siges. Vi har haft en god dialog med Marcus gennem en længere periode, og vi er ovenud tilfredse med, at han har valgt at blive en sæson mere i Mors-Thy Håndbold. Gjorde vi et scoop, da vi hentede Marcus til klubben, så har vi gjort et endnu større nu ved at holde på ham i yderligere et år, da der har været adskillige tilbud fra andre klubber både i Danmark og i udlandet. Marcus har været igennem en kolossal udvikling og har virkelig fået vist sit store potentiale her i Mors-Thy Håndbold, hvor han både er den mest scorende og mest assisterende spiller i indeværende sæson. Med Marcus’ forlængelse er endnu en vital position på plads til sæson 2018/19, lyder det i en pressemeddelelse.

Marcus Dahlin, der er 26 år og måler sine 204 cm med en kampvægt på 105 kg, forklarer, at der har været tale om "et valg med hjertet".

- Jeg havde tilbud fra andre og større klubber end Mors-Thy Håndbold, men for mig er det økonomiske aspekt ikke alt. Jeg trives og har det godt i Mors-Thy Håndbold, hvor jeg har en god rolle og får masser af tillid og spilletid - og så er jeg glad for Søren Hansen, som er en træner lige efter mit hoved. Søren har en stor aktie i den udvikling, som jeg har gennemgået her, og derfor vil jeg gerne arbejde sammen med ham et år mere, lyder det fra svenskeren, der også lægger vægt på den sociale trivsel.

Marcus Dahlin har tidligere spillet i klubberne IFK Kristianstad, ØIF Arendal, TMS Ringsted, Alingsås HK. Han er desuden uddannet som elektriker og bor i dag i Viborg.