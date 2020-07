Mors-Thy Håndbold henter landsholdsspiller til ligaholdet

THY-MORS:Mors-Thy Håndbold har indgået en toårig aftale med den 28-årige venstrehåndede fløjspiller Tim Sørensen, som tiltræder i klubben fredag, hvor han støder til ligatruppen og træner for første gang med de nye holdkammerater.

Tim Sørensen kommer fra et udlandseventyr med blandt andet Champions League-deltagelse med svenske IFK Kristianstad samt to år hos Frisch auf Göppingen i den tyske Bundeliga. Med i håndboldbagagen er også fem A-landskampe samt utallige U-landskampe, herunder U19 VM-guld.

- Vi troede faktisk, at vi havde den trup, som vi skulle spille med i denne sæson, men ind imellem opstår der muligheder, som man ikke kan sige nej til. Vi har ikke været ude og søge efter nye spillere, men da muligheden for at tilknytte Tim til Mors-Thy Håndbold på nogle gode betingelser dumpede ned, var vi ikke i tvivl om, at det skulle vi gøre. Tim er en lynhurtig og snu spiller, og han er vendt hjem til Danmark med international erfaring efter en årrække i svensk og tysk håndbold. Vi tror på, at Tim kan være med til at indfri Mors-Thy Håndbolds målsætninger i de kommende sæsoner, udtaler Henrik Hedegaard, sportsdirektør i Mors-Thy Håndbold, i en pressemeddelelse.

For Tim Sørensen kommer der ro på efter en uvis periode uden håndbold-aftale.

- Det er rart at have en aftale på plads, og jeg glæder mig til at starte i Mors-Thy Håndbold. Min kæreste og jeg kommer begge her fra området, og i stedet for endnu et udlandseventyr, kommer vi nu hjem og kommer tæt på familie og venner, og det bliver godt efter nogle år væk, lyder det fra Tim Sørensen, som har fulgt med i dansk håndbold og Mors-Thy Håndbold på afstand.

- Jeg har fulgt den danske liga, og har set en del kampe og de gode resultater, som Mors-Thy Håndbold har lavet de seneste år, hvor man jævnligt har taget nogle gode skalpe mod de store hold. Jeg håber på, at vi kan fortsætte den gode udvikling, blive en fast del af slutspillet i ligaen og gøre god figur dér, ligesom jeg også tænker, at vi har muligheder for at overraske i pokalturneringen. Jeg har aldrig spillet hverken slutspil eller Final-4 i Danmark, så det må være målsætningen, siger Tim Sørensen.