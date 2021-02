Mors-Thy Håndbold i ny sponsoraftale med Sparekassen Thy

HÅNDBOLD:Herreligaklubben Mors-Thy Håndbold og Sparekassen Thy har indgået en ny sponsoraftale, der både er større og længere end den, som udløber med udgangen af den indeværende sæson.

- Mors-Thy Håndbold skaber oplevelser og et fællesskab omkring sporten for alle aldre, uanset om man selv er sportsudøver, flittig gæst i hallerne eller følger med på tv eller i andre medier. Det fællesskab synes vi i Sparekassen Thy, det er rigtig vigtigt at være en del af, siger Jakob Madsen, områdedirektør for marketing i Sparekassen Thy, ifølge en pressemeddelelse.

Aftalen indgås tidligt for at give Mors-Thy Håndbold arbejdsro. Og af samme årsag løber den over tre år, mod hidtil to.

Af stor betydning

Hans Peter Jarl Madsen, salgsdirektør i Mors-Thy Håndbold, er enig i, at en længerevarende aftale er af stor betydning for klubben.

Ingen af parterne ønsker at sætte tal på størrelsen af den nye aftale. Men der er tale om den hidtil største, også pr. år, oplyser han.

- Den nye aftale bekræfter de tætte bånd, der er mellem Sparekassen Thy og Mors-Thy Håndbold og viser, at Sparekassen Thy endnu en gang går ind og tager et lokalt ansvar, når det kommer til at støtte op omkring vores fyrtårne i Thy og på Mors. Den opbakning er vi utroligt stolte af, siger Hans Peter Jarl Madsen.

Sparekassen Thy er en af to "topsponsorer" for Mors-Thy Håndbold - den anden er Thy-Mors energi - mens Thisted Forsikring er klubbens hovedsponsor.