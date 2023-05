Mors-Thy Håndbold scorer sin største sponsoraftale nogensinde

THY/MORS: Et langvarigt samarbejde mellem Thisted Forsikring og Mors-Thy Håndbold forlænges i den største sponsoraftale til dato.

Det oplyser parterne i en pressemeddelelse samtidig med, at aftalen netop nu er blevet offentliggjort i Sparekassen Thy Arena Mors i forbindelse med Mors-Thy Håndbolds hjemmekamp mod SønderjyskE.

- Vi er glade for at kunne fortælle, at vi har indgået en tre-årig forlængelse af aftalen med Mors-Thy Håndbold. Vi kigger ind i nogle spændende sæsoner hvor der kommer nye, stærke kræfter til klubben, siger Dennis René Petersen, administrerende direktør i Thisted Forsikring, i pressemeddelelsen.

Faktisk stod den nu tidligere hovedsponsoraftale til først at udløbe med udgangen af den kommende sæson. Det er ifølge pressemeddelelen et fælles ønske om at opruste både sportsligt og administrativt, som har gjort, at Thisted Forsikring og Mors-Thy Håndbold har været ved forhandlingsbordet før tid og har indgået en ny aftale. Aftalen er sammen med andre sponsorers bidrag med til at gøre det muligt, at spillere som Henrik Toft Hansen, Frederik Tilsted og Henrik Tilsted vender hjem til klubben.

Den netop indgåede aftale er ifølge pressemeddelelsen den ubetinget største sponsoraftale i Mors-Thy Håndbolds historie. Nordjyske har spurgt ind til, hvad aftalen præcist giver ekstra i klubkassen. Det ønsker parterne ikke at oplyse, men man tilkendegiver dog, at der er tale om en betydelig forøgelse af sponsoratet.

- I den sportslige strategi for 2025 har Mors-Thy Håndbold et klart mål om at tage ambitionerne et niveau opad. Med den nye hovedsponsoraftale er Thisted Forsikring stærkt medvirkende til at skabe fundament for at opnå dette mål. Vi sætter meget stor pris på deres støtte og det tætte samarbejde, som bidrager kraftigt til at vi kan have ligahåndbold i Thy og på Mors, lyder det i pressemeddelelsen fra salgsdirektør, Hans Peter Jarl Madsen og administrerende direktør, Sigurd Skovborg, begge fra Mors-Thy Håndbold.

Thisted Forsikrings sponsorat af Mors-Thy Håndbold startede med stiftelsen af Mors-Thy Håndbold tilbage i 2007. I forbindelse med en truende konkurs i klubben i august 2012 hævede Thisted Forsikring sit bidrag og gik fra at være topsponsor til at blive delt hovedsponsor. I 2014 blev Thisted Forsikring så ene-hovedsponsor for det lokale håndboldflagskib.

Thisted Forsikring sponsorerer også de to moderklubber Thisted IK og HF Mors, talentarbejdet i Mors-Thy Håndbold Akademi samt fanklubben Bette Balkan.