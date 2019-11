Mors-Thy henter norsk landsholdsspiller

HÅNDBOLD:Den første nye spiller i Mors-Thy Håndbolds spillertrup til sæsonen 2020/21 er på plads. 23-årige Haslum HK-spiller Sander Andreassen Øverjordet har skrevet under på en to-årig kontrakt med start 1. juli 2020.

Det skriver klubben i en pressemeddelelse.

- Vi har været i dialog med Sander Øverjordet over en længere periode, og vi er meget tilfredse med, at aftalen nu er på plads. Og selvom han er et ukendt navn i dansk håndbold, så er det altså ikke en Hr. Hvem-som-helst, som tiltræder i Mors-Thy Håndbold til sommer - Sander har netop fået debut på det norske A-landshold til det nyligt afholdte Golden League-stævne i Danmark, og han anses som et af norsk håndbolds helt store talenter. Vi ser Sander som en stærk tilføjelse til vores gruppe af dygtige playmakere og venstre backs, og glæder os til at se ham i den blå trøje, lyder det fra Henrik Hedegaard.

Det er en ambitiøs ung mand, som tiltræder i Mors-Thy Håndbold til sommer. Nordmanden vil nemlig spille slutspil med sin nye klub.

- Først og fremmest synes jeg, at Mors-Thy Håndbold er en spændende klub, som blandt andet er kendt for at udvikle unge spillere. Jeg har fået et godt indtryk efter mit besøg her - både af klubben, byen, supporterne, ja hele pakken, og jeg glæder mig til at komme til Mors-Thy Håndbold og komme i gang, siger Sander Øverjordet.

Han kender desuden Mors-Thy Håndbolds kommende træner Jonas Wille.

- Mit valg er taget på baggrund af forskellige ting, men at Jonas Wille skal træne Mors-Thy Håndbold, har været med til at gøre mit valg lettere. Jeg kender ham fra det norske U-landshold og er glad for ham som træner. For mig er det et niveau op at komme til den danske liga, og forhåbentligt kan jeg præstere godt og spille stabilt, og hjælpe Mors-Thy Håndbold til at blive et slutspilshold - slutspil en god ting at have som målsætning, lyder det fra Sander Andreassen Øverjordet.

Aftalen mellem Mors-Thy Håndbold og Sander Andreassen Øverjordet løber til 30. juni 2022.