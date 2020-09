Mors-Thy præsenterer overskud på godt en kvart million

NYKØBING:Elitesporten herunder elitehåndbolden i Danmark er lige nu under pres som følge af Covid-19. Ingen ved hvordan fremtiden ser ud, og på trods af kæmpe opbakning fra lokale sponsorer, vil ledelsen i Mors-Thy Håndbold A/S fortsat have et skarpt øje til økonomien i klubben.

Det fremgår af en pressemeddelelse udsendt i forbindelse med selskabets generalforsamling mandag aften i Sparekassen Thy Arena Mors

- Vores væsentligste indtægter er fra sponsorer og samarbejdspartnere, og vi er dermed afhængige af den økonomiske situation i Thy og på Mors. Heldigvis har vi en fantastisk opbakning fra vores sponsorer. Ultimo juni 2020 var cirka 90 procent af den kommende sæsons sponsoraftaler på plads. Aftalen med hovedsponsor Thisted Forsikring er på plads for sæson 2020/21. Sparekassen Thy fortsætter som topsponsor i kommende sæson. Thy-Mors Energi er topsponsor de kommende to sæsoner. Det betyder, at omfanget af sponsorater i det kommende regnskabsår er lidt over sæsonen 2019/20. Den opbakning skylder vi sponsorerne stor tak for, sagde afgående bestyrelsesformand Johs. Søndergaard ifølge pressemeddelelsen på generalforsamlingen.

Han fastslog, at klubben fortsætter med en stram budget- og likviditetsstyring i selskabet, hvor Økonomiudvalget på månedsbasis fortsat laver en løbende opfølgning. Dette giver et godt grundlag for rettidig indgriben og justering af omkostningsposter løbende.

Johs. Søndergaard glædede sig også over den fortsat store opbakning fra Mors-Thy- Håndbolds erhvervsklub, og slog samtidig fast, at Mors-Thy Håndbold mener, at spillertruppen, hvor der både er markante profiler og store talenter, har de kvaliteter og den bredde, der skal til for at nå den sportslige målsætning, der er at slutte blandt de otte bedste hold og dermed deltage i slutspillet.

Økonomisk set forventer Mors-Thy Håndbold et positivt resultat på omkring 50.000 kroner for den kommende sæson - alt afhængigt af Covid-19-udviklingen.

Johs. Søndergaard kunne konkludere, at selskabet ikke har verserende sager, efter at der er indgået forlig med Spillerforeningen i juni.

Samtidigt kunne han præsentere et resultat på 261.000 kroner, som er særdeles tilfredsstillende. Indtægterne er steget med 1.036.000 kroner og omkostningerne med 780.000 kroner i forhold til 2018/19.

Michael Søndergaard, Anders K. Madsen, Lean Nyby og Klaus Poulsen var alle på valg og blev genvalgt til bestyrelsen. Lars Erik Nielsen blev nyvalgt i stedet for Johs. Søndergaard. Lars Erik Nielsen forventes konstitueret som ny formand for Mors-Thy Håndbold på det kommende bestyrelsesmøde.