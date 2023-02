Morsingbo tager dig med på værtshus på Vesterbro

Sofie ramt af mystisk sygdom på det værst tænkelige tidspunkt: - Så er det lige på og hårdt For omtrent et år siden blev Sofie Therese Svendsen som 19-årig valgt til byrådet i Aalborg. Hun ser det som en styrke at være byrådets yngste medlem og mener, hun kan bidrage med et vigtigt perspektiv. Vejen til byrådet var dog ikke uden udfordringer