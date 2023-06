Morsø FC erobrede andenpladsen med sejr over Koldby/Hørdum

NYKØBING:Morsø FC havde mest på spil, da morsingboerne lørdag spillede mod Koldby/Hørdum. Gæsterne fra Koldby/Hørdum er nemlig sikre på at rykke ned i serie 3, mens Morsø FC har muligheden for at sikre sig andenpladsen i rækken, og dermed komme i playoff-kampe om at rykke op i serie 1. Lørdag var en særdeles gunstig dag for Morsø FC, for udover at de selv vandt med 2-0 over Koldby/Hørdum, så tabte de nærmeste konkurrenter fra Mejrup deres kamp mod Vinderup, og dermed kan Morsø FC selv sikre sig andenpladsen i rækken. Vinder Morsø FC i deres sidste kamp mod Thisted, vil de således være sikre på at slutte som nr. 2.

- Jeg synes generelt, at vi havde fint styr på kampen. Vi spillede ikke vores bedste kamp, men vi leverede varen, siger Brian Rettig.

Hos Koldby/Hørdum mener de, at man godt kunne være indsatsen bekendt i lørdagens opgør, selvom det altså blev til et nederlag.

- Vi fik vist, at vi er til stede og er villige til at ofre os for hinanden. Grundet afbud havde vi fire spillere fra vores serie 4-hold med, men de var også klar til at gå ind og tage fat, og det var jeg glad for at se. Det vidner om, at vi har en god bredde her i klubben, siger Koldby/Hørdum-træner Hanne Sand Smed.

Hjemmeholdet fik den bedste start på opgøret, for i det 7. minut udnyttede Nicklas Krog miskommunikation i Koldby/Hørdum-defensiven til bringe Morsø FC foran med 1-0. I løbet af første halvleg forsøgte Koldby/Hørdum at komme tilbage i opgøret. Thyboerne forsøgte sig blandet andet med et par langskud, der dog ikke endte i mål. Morsø FC havde også et par løse chancer for at komme på 2-0, men der kom ikke flere scoringer i første halvleg.

I det 52. minut kom Morsø FC foran med 2-0, da et godt opspil i højre side endte hos Mathias Andersen, der gjorde det til 2-0. Efter scoringen pressede Koldby/Hørdum Morsø FC, og udeholdet kom også frem til et par store chancer. Hverken Koldby/Hørdum eller Morsø FC fik dog netmaskerne til at blafre efter Mathias Andersens scoring, og derfor vandt Morsø FC med 2-0.

- Vi var fint med i kampen, og efterfølgende roste jeg spillerne for en god indstilling, siger Hanne Sand Smed.

Mens Koldby/Hørdum ikke har noget at spille for i sidste kamp, så kan Morsø FC sikre sig andenpladsen i rækken. Spørger man Brian Rettig, så ville en andenplads være det helt optimale at få ud af sæsonen.

- Når jeg tænker på, at vi undervejs i sæsonen har været ramt af mange afbud og meget udskiftning på holdet, så er det over al forventning, at vi selv kan sikre os andenpladsen. Jeg har været defensiv i min tilgang, og ville bare væk fra nedrykningspladserne, men nu kan vi altså ende med at spille nogle fede kampe om oprykning, siger Brian Rettig.

Morsø FC møder i deres sidste kampe Thisted på udebane, mens Koldby/Hørdum møder Mejrup på hjemmebane.