Morsø FC fortsat med i toppen efter sejr over Thisted

NYKØBING:Torsdag aften skulle Morsø FC og Thisted FC dyste om vigtige point i serie 2. Morsø FC forsøger at hægte sig på rækkens tophold, mens Thisted FC forsøger at kæmpe sig fri fra nedrykningsstregen. Efter en kamp hvor ingen af holdende for alvor fandt rytmen, vandt Morsø FC med 2-0.

- Vi var det farligste hold, men det var primært en god arbejdsindsat fra vores side, siger Morsø FC-træner Brian Rettig. Hos TFC erkender de, at de manglede lidt ekstra procenter i begge ender af banen.

- Vi kæmper lidt med det i begge ender af banen for tiden, og det var også tilfældet i dag, siger spillende træner for Thisted FC Jacob Kjær.

Kampens første halvleg var præget af rodet spil, hvor en stærk vind også fik indvirkning på kampen. Ingen af holdende blev for alvor farlige, men i det 17. minut kom Morsø FC foran, da Mathias Sørensen sparkede bolden i mål. Efter føringsmålet kom der ikke for alvor de store chancer, og derfor blev Mathias Sørensens scoring den eneste i første halvleg.

I anden halvleg fortsatte kampbilledet. I det 54. minut blev Mathias Sørensen så dobbelt målscorer, da han afsluttede en god omstilling. I den resterende del af kampen var det sporadisk med chancer. Dog havde Nicklas Holst en stor mulighed for at få reduceret, men han manglede skarphed i afslutningen. Kort inden kampens afslutningen fik TFC tildelt et rødt kort efter en batalje med en Morsø FC-spiller. Det røde kort fik ikke yderligere indvirkning på kampens resultat, og Morsø FC vandt kampen med 2-0.

- Det var rigtig fint med en sejr efter fire uafgjorte i træk, siger Morsø FC-træner Brian Rettig. I Thisted FC-lejren erkender de, at Morsø FC nok hører til i toppen af rækken.

- Det kunne selvfølgelig have været rart med point, men Morsø FC er et rigtig godt hold, og de hører til i toppen af rækken. Lige nu skal vi fokusere på at holde Holstebro og Koldby/Hørdum under os, siger Jacob Kjær.

Morsø FC indtager rækkens 3. plads, mens TFC er at finde på 3. sidstepladsen.