Morsø FC leverede flot comeback mod topholdet Klitmøller

KLITMØLLER:Klitmøller og Morsø FC har begge fået en god start på sæsonen i serie 2, hvor Klitmøller har vundet deres første tre kampe, mens Morsø FC har hentet en sejr og to uafgjorte. Lørdag skulle de to hold så krydse klinger i Klitmøller. Det blev en begivenhedsrig affære, hvor to mål af Morsø FC i kampens slutfase betød, at Klitmøller smed en føring på 3-1 og samtidig led sæsonens første pointtab efter et resultat på 3-3. Morsø FC havde flere afbud til dagens kamp, så derfor var der stor tilfredshed med præstationen og comebacket.

- Inden kampen havde vi lidt bange anelser, for vi havde en del afbud, men det var fuldt fortjent, at vi fik et point. Drengene skal virkelig have ros for at kæmpe sig tilbage og ikke slå op i banen. Udover de første 10 minutter af anden halvleg så holdte vi os til planen, siger Morsø FC-træner Brian Rettig.

I Klitmøller-lejren var der lidt selvkritik at spore, men thyboerne anderkender også præstationen af Morsø FC.

- Det er selvfølgelig ærgerligt, at vi smider de tre point, men set over hele kampen var det nok et fair resultat. Vi var der ikke helt i dag, og så tager jeg også hatten af for Morsø FC, for de kom med en god indstilling og leverede en rigtig god præstation, og de gjorde det svært for os, siger Klitmøller-træner Martin Haahr.

Fra starten af kampen stod Morsø FC dybt på banen for at dæmme op for Klitmøllers offensiv, og det lykkedes godt for morsingboerne. De kunne dog ikke helt holde Klitmøller fra chancer, men hjemmeholdet manglede en smule skarphed. Morsø FC fik også skabt chancer i første halvleg, og i det 43. minut kunne udeholdet bringe sig foran, da Malthe Børsting omsatte et straffespark, begået mod Nicklas Krog, til scoring. Malthe Børstings scoring blev den eneste i første halvleg.

Fra starten af anden halvleg fik hjemmeholdet fra Klitmøller så givet et modsvar til Morsø FC. Morsø FC havde nemlig knap givet bolden op til anden halvleg, før at Kasper Skak havde bragt balance i regnskabet med at flot langskudsmål. Få minutter senere kom Klitmøller så foran efter et selvmål af Morsø FC, og i det 56. minut fuldendte Klitmøller så deres gode start på anden halvleg, da Kasper Skak med endnu en scoring bragte thyboerne foran med 3-1. Klitmøller havde nu vendt kampen totalt på hovedet, men det lod Morsø FC sig ikke slå ud af, og selvom Klitmøller havde flere chancer for at score yderligere mål, så arbejdede Morø FC sig ind i kampen. I det 82. minut fik Klitmøller tildelt et gult kort, og det skulle vise sig at blive startskuddet på et flot Morsø FC-comeback. I det 88. minut fik Mikkel Agger reduceret efter et hjørnespark, og to minutter inde i kampens overtid fuldendte selvsamme Mikkel Agger comebacket, da han fik udlignet til slutstilingen 3-3.

- På et tidspunkt så det svært ud for os, men vi blev ved med at tro på det, og det gule kort gav os lige den gnist, som vi havde brug for, siger Brian Rettig. I Klitmøller-lejren erkender de, at de ikke helt ramte deres vanlige niveau.

- Vi manglede den sidste skarphed, og så kunne vi ikke helt matche deres fysik. Vi kan dog trøste os med, at vi ikke tabte kampen og stadig er ubesejrede, siger Martin Haahr.

Efter lørdagens resultat befinder Klitmøller sig fortsat på rækkens 1. plads, mens Morsø FC er at finde på 3. pladsen.